Парад идеальных костюмов: Сандра Буллок, Дэниел Рэдклифф и Ченнинг Татум на премьере в Лондоне

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Вчера на площади Лестер-сквер развернулась зеленая ковровая дорожка, по которой прошлись исполнители главных ролей приключенческой комедии “Затерянный город” и гости премьерного кинопоказа. Фильм позже показали в кинотеатре Empire Cinemas Leicester Square. Фильм представили Сандра Буллок, Дэниел Рэдклифф и Ченнинг Татум. Брэда Питта, сыгравшего в картине второстепенную роль, мы не видели пока ни на одной из премьер этого фильма, которые прошли в марте в разных городах мира.

В этот раз все трое были в брючных костюмах: Дэниел (в этот раз без своей девушки) был в сером костюме-двойке, черном джемпере с круглым воротом и белых кроссовках, Ченнинг Татум, который недавно подтвердил свое участие в съемках третьей части “Супер Майка”, предпочел total-black образ. А вот Сандра Буллок, недавно заявившая о завершении актерской карьеры, облачилась в идеально скроенный черный костюм Carolina Herrera с перекрестными розово-фиолетовыми полосами, которые выглядели на талии, как пояс, а дальше ниспадали по бокам нарядам до самого пола. Кстати, часть фильма героиня Сандры выживает в джунглях в комбинезоне с пайетками в тех же самых тонах.

Фильм “Затерянный город” уже больше трех недель находится в прокате и за это время собрала чуть больше 36 миллионов долларов по всему миру при затраченном бюджете в 74 миллиона долларов.

По сюжету фильма “Затерянный город” писательница Лоретта Сейдж (Сандра Буллок) пишет романы, действие которых происходит в разных экзотических местах. Главный герой в них — мечта всех девушек Дэш, которого в жизни воплощает модель с обложки Алан (Ченнинг Татум). Эксцентричный миллиардер (Дэниел Рэдклифф) похищает Лоретту, чтобы она помогла ему найти некий затерянный город, а Алан вызывается спасать ее из рук злодея. А телохранитель (Брэд Питт) также решит спасти писательницу. В итоге персонажи оказываются в джунглях и внезапно обнаруживают, что жизнь может быть намного более странной и романтичной, чем любое литературное произведение. В качестве бонуса они решают отправиться на поиски сокровищ.

Режиссерами фильма выступили Адам и Аарон Ни. Также над картиной работали Дана Фокс, Сет Гордон и Лиза Чейзин.