 

В Москве продлили выдачу подарочных наборов и выплаты пенсионерам за вакцинацию

01.04.2022, 11:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В подарочный набор “С заботой о здоровье” входят полезные в обиходе вещи, особенно они важны для желающих всегда следить за своим здоровьем и поддерживать организм в нормальном состоянии. В наборе есть пульсоксиметр, тонометр, таблетница, а также различные БАДы и уходовая косметика.

Такие подарки получают пенсионеры, достигшие возраста 65 лет, которые делают прививку и затем ревакцинацию от коронавируса в Москве. Вместо подарка по желанию пенсионер может получить денежную выплату в размере десяти тысяч рублей.

Программа дополнительного стимулирования вакцинации от COVID-19 пожилых граждан отлично зарекомендовала себя и пользовалась популярностью среди лиц пенсионного возраста, поэтому Правительство Москвы решило продлить ее до 30 июня 2022 года. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

С начала действия программы подарочные наборы “С заботой о здоровье” получили 344 тысячи московских пенсионеров. Денежную выплату предпочли 441 тысяча человек. Обратиться за получением набора можно до 1 сентября. Стоит отметить, что программой можно воспользоваться только единожды.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.11 / Мнение: Подъём земли из-за потепления, природная рента и горящая тундра

27.12 / Бикси – это гибрид боба и пикси: трендовая стрижка 90-х вернулась

14.06 / Цвета окрашивания волос для блондинок, которые будут модными летом 2021

16.09 / Молодой мигрант испортил шесть машин в Московской области

04.12 / Путин ответил на вопрос о замене президента искусственным интеллектом

17.12 / Мнение: Передумал увольняться

25.09 / В Сербии рухнул самолет МиГ-21

13.07 / Мнение: Полное осетенение России, цифровой генетический паспорт и «Госуслуги. Решаем вместе»

30.10 / Мнение: Естественный ход

09.09 / Гипертония и диабет могут быть опасны для мозга

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика