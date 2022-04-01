В Москве продлили выдачу подарочных наборов и выплаты пенсионерам за вакцинацию

В подарочный набор “С заботой о здоровье” входят полезные в обиходе вещи, особенно они важны для желающих всегда следить за своим здоровьем и поддерживать организм в нормальном состоянии. В наборе есть пульсоксиметр, тонометр, таблетница, а также различные БАДы и уходовая косметика.

Такие подарки получают пенсионеры, достигшие возраста 65 лет, которые делают прививку и затем ревакцинацию от коронавируса в Москве. Вместо подарка по желанию пенсионер может получить денежную выплату в размере десяти тысяч рублей.

Программа дополнительного стимулирования вакцинации от COVID-19 пожилых граждан отлично зарекомендовала себя и пользовалась популярностью среди лиц пенсионного возраста, поэтому Правительство Москвы решило продлить ее до 30 июня 2022 года. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

С начала действия программы подарочные наборы “С заботой о здоровье” получили 344 тысячи московских пенсионеров. Денежную выплату предпочли 441 тысяча человек. Обратиться за получением набора можно до 1 сентября. Стоит отметить, что программой можно воспользоваться только единожды.