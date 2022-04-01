Месть ее была «ужасна», но, скорей всего, напрасна

Парень изменил подруге. С кем не бывает, скажете вы и будете правы — ситуация-то весьма распространенная. Только далеко не каждая девушка поступает в ответ так, как описала блогерша популярной нынче во всех странах соцсети TikTok.

Не иначе как пострадавшая решила проявить креатив — чем еще можно объяснить ее оригинальную месть партнеру за измену? И сей нетривиальный поступок вызвал вполне ожидаемые баталии среди пользователей интернета. Понятно, виртуальные.

А все потому, что обиженная девица разорвала свидетельство о рождении. Нет-нет, ни о каком ребенке речь не идет. Испорчены были документы изменщика. Руками его, вероятно, уже бывшей девушки, о чем ее подруга под ником @skye.shepа и поведала всем своим френдам из ТикТока.

Блогерша поделилась в ролике историей мести парню за неверность. Дескать, ее подруга в процессе ссоры впала в ярость и порвала свидетельство о рождении своего партнера. Не давая бедняге возможности оправдаться, она буквально заткнула ему рот фразой:

«Замолчи, тебя даже не существует».

Какова была реакция парня, тиктокерша поведать не удосужилась. Можно лишь предположить, как бы прореагировал на это мужской контингент нашей необъятной… Представили? Будем надеяться, что с девушкой не произошло ничего криминального и конфликт ограничился лишь словесной перепалкой.

Ролик @skye.shep моментально стал вирусным: он набрал свыше 6 000 000 (открою секрет тем, кто утомился нули считать: это миллионы!) просмотров и около 10 000 (а тут тысячи) комментариев. Нашлись юзеры, кои сочли поступок девушки проступком, решив, что та действовала слишком жестоко. Однако были и такие, кому ее месть пришлась по душе:

«Документ можно заменить, а он заслуживал того, чтобы сидеть в очереди и иметь дело с долгим процессом восстановления».

Зато других пользователей ее месть повеселила:

«Я не говорю, что ее действия были правильными, но это очень смешно».

А что, было бы лучше сделать, как женщина, свидетельницей поступка которой стала однажды другая блогерша ТикТока. Она сняла, как ее соседка в пароксизме ревности выкинула из окошка вещи бойфренда, попавшегося на измене. В результате бурного скандала на парковку возле дома были выброшены даже телевизор и PlayStation 5, которые принадлежали неверному сожителю.

Рискуем предположить, что у сегодняшней героини посто не нашлось ничего другого, что могло бы уместиться в мусорную корзину. А может, к концу ссоры она все же поняла, что любые попытки объяснить парню свое отношение к его измене абсолютно напрасны.

Источники информации и фото: lenta.ru, dreamstime.com, cosmo.ru

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