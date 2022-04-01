Москвичей научат делать подгузники из мха

Один из брендов товаров для детей предложил потребителям своей продукции в России научиться самостоятельно изготавливать подгузники из подручных материалов – в том числе это мох и капустный лист.

“Мы готовимся к импортозамещению. На обучении будут использоваться нетрадиционные материалы: марля, мох, капустный лист и полиэтиленовые пакеты”, – говорится в пресс-релизе.

Первый мастер-класс пройдёт в Москве, на него планируют набрать до 50 человек, а по итогам мероприятия выпустят обучающий видеоролик. Представители фирмы предлагают жителям столицы вместе “пофантазировать, из каких подручных (или не очень) средств можно сделать подгузник”.

По итогам мастер-класса, который пройдет 31 марта, будет выпущен обучающий видеоролик.

—