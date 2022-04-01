Как хорошо свекруха придумала! – Личное мнение

Валиде Симона поразмышляла об отношениях невестки со свекровью. Ну, любит она это дело — рассуждать перед аудиторией.



Фото: Соцсети

Получилась интересная, на мой взгляд, попытка осмыслить то, чего у неё никогда не было — взаимоотношений с невесткой. То есть, того, чего чего у неё никогда не было, ведь сыночки-то Симоны упорно не женятся.

Пожалуй, процитирую бабушку:

В патриархальной России, девочку растили с тем, чтобы в определённое время выдать замуж и это было естественным и единственным её предназначением. Девушку готовили к этому: учили шить, стряпать, ухаживать за детьми, лечить, уважать старших в своей семье и тем более в семье мужа…

Время сегодняшнее. Родителям некогда воспитывать своих детей. В лучшем случае- няни, или детские сады… Где учится детям быть честными, ответственными за свои слова, уважению к старшим, если сами взрослые этого не умеют и не хотят. Каждый считает, что он сам всё знает и умеет, но, увы, так не бывает! Все проживают свою жизнь, но если подумать, то опора есть- это накопленный опыт…

А вот в наше время… А вот испокон веков… Яковлевна, да отстань ты уже от девок со своим накопленным опытом! Просто отстань! Не нуди.

Если же вы, мои хорошие, так и не смогли продраться через занудство Симоны, или вы не умеете читать между строк, то я вас спасу.

Резюме её вязких мыслей в чём? В том, что:

а) Раньше было хорошо: девочек с пелёнок воспитывали правильно — учили уважать старших. Особенно — в семье мужа.

бэ) Сейчас всё стало плохо: «уважению к старшим» никто не учит, на «накопленный опыт» молодёжь опираться отказывается.

Кому-то эти рассуждения душной валиде покажутся правильными и разумными, но — ёлы-палы! — вот именно с такой свекровью лично мне не захотелось бы иметь никаких отношений.

Уважать какую-то тётку только потому, что она старше? Только потому, что она — мама мужа?

Ну, так себе перспектива, если честно. Уважение нужно заработать, а не требовать его только потому, что ты родила сына, который, между прочим, тоже ведь не всегда идеальный.

Мамки, типа Симоны, считают, что их советы, их бесперебойная готовность помочь молодым, что по факту является вмешательством в их жизнь, заслуживают уважения.

Бабки, вас бы больше уважали, если бы вы немного приутихли и занялись своей жизнью.

Кстати, ещё одна формулировка от Симоны:

У невестки и свекрови есть общая любовь к одному человеку, вот на этом и надо строить отношения и становиться союзниками, а не конкурентками, подругами, а не врагами.

На поверхности — всё правильно, но если копнуть глубже, то кто у нас в этой картине мира — пуп земли, вокруг которого свекровь и невестка должны сплотиться в крепком союзе по обслуживанию его интересов?

Правильно: сыночка.

А какой женщине такое понравится поставить мужа на пьедестал, пасть ниц и вместе с его мамашей предвосхищать любые его желания? Правой бросью повёл — метнулась за тапками. Левой — ужин из 8 блюд. А шмыгнул, упаси, так ты и виновата — не уследила за мальчиком, замёрз.

Мамаша при этом, разумеется, главная и учит как правильно ухаживать за сыночком.

Да ну на фиг!

В общем, молодец, Решетова!

Пока Шишкова вышивает нитками портрет Симоны в жалкой надежде к 50 годам выйти замуж за Тимочку, Настя свалила в Дубай и выпускает какой-то косметос.

Наверняка мужик у неё там есть. Всяко лучше, чем десятый год блюсти целибат и мыть полы у Симоны.



Фото: Соцсети

У вас есть свекровь? А какая она? А из вас какая свекровь (реальная или в перспективе)?

С удовольствием понаблюдаю за парадом белых пальто в комментариях. Выгуливайте!

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