 

ВКС РФ уничтожили украинский ЗРК «Бук-М1» и радиолокатор ЗРК С-300

01.04.2022, 11:00, Новости дня
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Авиация ВКС РФ за сутки уничтожила 52 военных объекта Украины, в том числе зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М1» и радиолокатор наведения ЗРК С-300, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической авиацией поражены 52 военных объекта Украины. Среди них: три командных пункта, три реактивных системы залпового огня, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», радиолокатор подсветки и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, а также 10 районов сосредоточения боевой техники и 16 опорных пунктов ВСУ», – передает ТАСС слова Конашенкова.

По его словам, ВС РФ с помощью высокоточного оружия воздушного базирования уничтожили шесть военных объектов Украины.

«Высокоточным оружием воздушного базирования уничтожены шесть военных объектов Украины, в том числе пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в Богуславском, Крестище, Резникове, Великой Новоселке и один склад горюче-смазочных материалов», – передает РИА «Новости» слова Конашенкова.

Ранее в ДНР сообщали, что направленные на эвакуацию командиров националистов из Мариуполя два вертолета были уничтожены.

Напомним, в четверг авиация РФ в течение дня поразила 28 военных объектов Украины.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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