 

Британия посоветовала Украине не спешить с примирением с Россией

01.04.2022, 11:00, Новости дня
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В Лондоне опасаются, что США, Франция и Германия подтолкнут Украину к тому, чтобы она пошла на «значительные уступки» в мирных переговорах с Россией, сообщают британские СМИ.

Издание The Times пишет со ссылкой на источники, что эта тема обсуждалась в ходе недавнего разговора премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с украинским президентом Владимиром Зеленским. В последний раз они созванивались 28 марта, передает «Коммерсант».

Как отметил высокопоставленный источник в британском правительстве, у Лондона есть опасения, что его союзники «слишком стремятся» к скорейшему заключению мирного соглашения между Москвой и Киевом. Он отмечает, что урегулирование должно быть достигнуто «только тогда, когда Украина окажется в максимально сильной позиции», однако что под этим подразумевается, он не уточнил.

Так, Джонсон в ходе телефонной беседы сказал Зеленскому, что российский лидер Владимир Путин якобы хочет «измотать» Украину и «заставить пойти на уступки».

В ответ украинский президент выразил озабоченность по поводу хода переговоров и того, не использует ли их РФ «для укрепления своих сил», утверждает The Times.

Также Джонсон хочет, чтобы антироссийские санкции продолжали усиливать до тех пор, пока все российские войска не покинут территорию Украины, а также Крым.

Ранее Британия выразила готовность стать гарантом безопасности Украины. Между тем сами британцы обвинили Зеленского в попытках спровоцировать третью мировую.

Напомним, во вторник в Стамбуле во дворце Долмабахче состоялись российско-украинские переговоры. РФ получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности.

Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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