В Тульской области на пенсионерку напали из-за 5 кг сахара

В Тульской области местная жительница напала на 73-летнюю пенсионерку в подъезде и украла у нее 5 кг сахара. Правоохранительные органы расследовали инцидент и установили личность злоумышленницы.

На данный момент сахар возвращён его законной владелице, против нападавшей возбуждено уголовное дело. Подозреваемой является 44-летняя женщина, проживающая на одной улице с потерпевшей.

В УМВД по региону сообщили, что фигурантка дела уже призналась в содеянном. Ее обвиняют в грабеже. По статье 161 УК предполагаемой преступнице грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

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