 

Мнение: Удар по нефтебазе в Белгороде

01.04.2022, 9:55, Разное
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Коротко по Белгороду.

1. 2 ударных вертолета Ми-24 на предельно малой высоте (чтобы снизить вероятность обнаружения средствами ПВО) прошли к нефтебазе в Белгороде и нанесли удар. Горит несколько резервуаров с горючим. По данным Роснефти, пострадавших не было. Для тушения пожара 170 человек и 50 единиц техники.
2. На конец марта по данным МО РФ у ВСУ еще остается около половины от изначального числа вертолетов – более 70 различных машин, включая Ми-8 и Ми-24. Соответственно, надо просто методично продолжать сбивать или уничтожать на земле.
3. В целом, выглядит как элемент недооценки действий противника, как и в случае с запуском "Точки-У" по Миллерово в начале кампании, после чего ПВО уже работало как надо. Полагаю, что выявленная активность вертолетов приведет к усилению тактической ПВО на данном направлении. Впрочем, недооценивать такие попытки нанести ущерб разумеется не стоит, дабы не удивляться неприятным сюрпризам.

Трансляция событий на Украине как обычно тут https://t.me/boris_rozhin (там же есть еще фото и видео по Белгороду)

Источник: Colonel Cassad



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