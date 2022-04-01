Россияне уличили Beyonce в плагиате хита группы «Любэ»

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев, рассказал, что не видел нового клипа американской певицы Beyonce «Be Alive», в которой фанаты коллектива усмотрели копирование шлягера «Ты неси меня, река».

– Не видел клипа. Но эта тема была уже «обсосана» аж полгода назад, — заявил Расторгуев.

Фанаты «Любэ» впервые обвинили исполнительницу в плагиате еще в ноябре 2021 года, когда певица только выпустила свой новый хит «Be Alive».

– Судите сами! Вот ее новенький трек «Be Alive», а вот старая и очень известная в нашей стране композиция «Ты неси меня, река» группы «Любэ» 2002 года выпуска. Начало обеих композиций идентично практически нота в ноту, — писали в соцсетях поклонники Игоря Матвиенко, автора музыки к песне «Любэ».

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