Френч в этом году в тренде: простые хитрости, которые помогут сделать любой модный нейл-арт самостоятельно

В этом году большой популярностью пользуется французский маникюр. Его можно сделать самостоятельно с помощью трафаретов. Но это требует определенных навыков и получается далеко не у всех. Существует более простой способ создания френча. В статье мы поделимся хитростями, которые помогут вам сделать модный нейл-арт самостоятельно.

Техника создания

Обычно вы получаете французский маникюр, проводя тонкой кистью линию вдоль кончика ногтя, а затем заполняя полумесяц желаемым цветом. Но этот метод требует высокой точности движений.

Существует более простой способ создания френча. Для этого вам понадобится силиконовый штамп для маникюра. Вы можете использовать как гелевый лак, так и обычный. Вы можете даже проявить творческий подход и создавать красочные вариации.

Техника создания французского маникюра следующая:

Приведите ногти в порядок и придайте им нужную форму. Отполируйте ногтевую пластину и нанесите базовый слой. Покрасьте ногти несколькими слоями лака для ногтей в нюдовый оттенок, например, розовый или персиковый. Возьмите силиконовый штамп и нарисуйте на нем несколько штрихов с выбранным вами оттенком для кончика ногтя. Вдавите ноготь в силикон под углом 45 градусов. Медленно уберите палец от штампа. Французский маникюр готов!

Далее мы расскажем, на что нужно обратить внимание при этой технике.

Наносите на штамп достаточно лака

Наносите на штамп достаточное количество лака. Он должен покрывать всю ширину вашего ногтя. Иначе лак быстро высохнет, и метод не сработает.

Также необходимо наносить лак на штамп ровным слоем, чтобы он равномерно высыхал.

Правильно вдавливайте ноготь

Располагайте кончик ногтя ближе к краю пятна лака под углом 45 градусов. Если вы поместите его в самый центр, то красящий состав будет попадать под ногтевую пластину.

Если у вас короткие ногти

Этот трюк не подходит для коротких ногтей. Вы не сможете вдавить ногтевую пластину в штамп на достаточную глубину и испачкаете лаком кончики пальцев.

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При коротких ногтях наносите на штамп очень тонкие полоски лака, а затем вдавливайте в них ногтевые пластины.

Как убрать излишек лака

Если вас не устраивает результат, снимайте лак только тканью с ворсом. Не используйте ацетон, при повторном вдавливании ногтя он разрушает губку.

Гелевый лак

Как уже упоминалось, вы можете использовать любой лак. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.

Гелевый лак имеет менее липкую текстуру, чем обычный. Он легко наносится и выглядит более эстетично. Этот состав долго не высыхает без УФ-лампы, и у вас есть возможность скорректировать линию на кончике ногтя.

Вы можете наносить французский “наконечник”, не дожидаясь высыхания основного слоя.

К недостаткам гель-лака можно отнести его сложное удаление после высушивания. Поэтому прежде чем помещать руки под УФ-лампу, убедитесь что вы сняли все излишки лака.

Обычный лак

Обычный лак хорошо покрывает ногти и легко снимается. Вам не придется заполнять пробелы в верхней части или наносить второй слой.

К недостаткам обычного лака можно отнести его долгое высыхание. Прежде чем окрашивать кончик ногтя, вам нужно будет подождать, когда высохнет основной слой.

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Варианты дизайна

С помощью силиконового штампа вы можете создавать не только классический французский маникюр, но и различные виды нейл-арта. Далее мы приведем 3 варианта дизайна ногтей.

V-образные кончики

Это вариант дизайна красиво смотрится на прямоугольных ногтях. Чтобы его создать, вам нужно вдавить ноготь в штамп дважды – с одной и с другой стороны кончика ногтя.

Радуга

Нанесите на штамп несколько полосок лака разных оттенков. Когда они окажутся на кончике ногтя, смешайте цвета с помощью зубочистки или другого острого инструмента.

Кружево с градиентом

Смешайте несколько цветов лака для ногтей на штампе с помощью зубочистки. У вас получится красивый градиентный маникюр.

Заключение

Воспользуйтесь этим простым и удобным способом французского маникюра. Он не потребует от вас особых навыков и умений, но позволит создать ровные и четкие линии на кончиках пальцев.