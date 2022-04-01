Банк РФ смягчил ограничения на переводы за рубеж для физлиц

ЦБ принял решение смягчить ограничения на переводы средств за рубеж для физических лиц, теперь можно перевести со своего банковского счета за границу не более 10 тыс. долларов в течение месяца, следует из сообщения регулятора.

Регулятор отметил, на ближайшие шесть месяцев установлены «новые пороги по суммам переводов средств за рубеж для граждан, в течение календарного месяца физические лица имеют право перевести за пределы РФ со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более 10 тыс. долларов США или в эквиваленте в другой валюте», передает ТАСС.

Вместе с тем «переводы за рубеж с банковских счетов нерезидентов – физических лиц из стран, поддерживающих санкции, и не работающих в России, а также юридических лиц из этих государств приостановлены на шесть месяцев».

«На такой же срок приостановлены переводы за рубеж средств физических и юридических лиц – нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров», – отмечает ЦБ.

Напомним, 9 марта ЦБ ввел временный порядок операций с наличной валютой.

Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах были сохранены и учтены в валюте вклада, однако клиент может снять до 10 тыс. долларов США в наличной валюте, а остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

Также сообщалось, что юрлица и индивидуальные предприниматели из числа резидентов РФ смогут получить иностранную валюту до 5 тыс. долларов для зарубежных командировок.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран», по которому экспортеры должны продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года.

Этим же указом Путин запретил резидентам РФ переводы денег без открытия счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками. С 1 марта было запрещено зачисление резидентам РФ иностранной валюты на свои счета и вклады в зарубежных банках.

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