 

Банк РФ смягчил ограничения на переводы за рубеж для физлиц

01.04.2022, 9:39, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

ЦБ принял решение смягчить ограничения на переводы средств за рубеж для физических лиц, теперь можно перевести со своего банковского счета за границу не более 10 тыс. долларов в течение месяца, следует из сообщения регулятора.

Регулятор отметил, на ближайшие шесть месяцев установлены «новые пороги по суммам переводов средств за рубеж для граждан, в течение календарного месяца физические лица имеют право перевести за пределы РФ со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более 10 тыс. долларов США или в эквиваленте в другой валюте», передает ТАСС.

Вместе с тем «переводы за рубеж с банковских счетов нерезидентов – физических лиц из стран, поддерживающих санкции, и не работающих в России, а также юридических лиц из этих государств приостановлены на шесть месяцев».

«На такой же срок приостановлены переводы за рубеж средств физических и юридических лиц – нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров», – отмечает ЦБ.

Напомним, 9 марта ЦБ ввел временный порядок операций с наличной валютой.

Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах были сохранены и учтены в валюте вклада, однако клиент может снять до 10 тыс. долларов США в наличной валюте, а остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

Также сообщалось, что юрлица и индивидуальные предприниматели из числа резидентов РФ смогут получить иностранную валюту до 5 тыс. долларов для зарубежных командировок.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран», по которому экспортеры должны продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года.

Этим же указом Путин запретил резидентам РФ переводы денег без открытия счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками. С 1 марта было запрещено зачисление резидентам РФ иностранной валюты на свои счета и вклады в зарубежных банках.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.04 / Кремль счел необходимым военное присутствие РФ в Арктике

17.05 / “Меня похитили очень влиятельные люди”. Экс-судья Чаус опубликовал видеообращение

25.08 / Продавцы в Омске заставили подростка надеть пакет вместо маски

17.05 / “У меня в семье почти ни у кого нет высшего образования”. Никитюк рассказала о реакции родственников на приезд Dzidzio к ее матери

11.07 / Назван оптимальный размер платежа по ипотеке

18.03 / Девятилетняя дочь Бейонсе с короной на голове снялась со своей первой статуэткой “Грэмми”, превратив ее в “чашку-поилку”

17.01 / Глава Минветеранов: На Донбассе погиб мой зять. Он самоотверженно участвовал в АТО и в ООС, хотел освободить родной Луганск

16.07 / В Германии призвали доказать РФ свою обороноспособность

25.11 / Прокуратура АРК открыла производство из-за новых задержаний крымских татар в Симферополе

24.02 / Le Monde – «тихая» эпидемия — в Сан-Франциско наркотики унесли больше жизней, чем COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика