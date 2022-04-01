Газпром забронировал мощности «Ямал-Европы» для транзита газа в Германию

Газпром заказал на дополнительном аукционе часть мощности газопровода «Ямал-Европа» для транзита газа через Польшу на все газовые сутки 1 апреля, следует из данных площадки GSA Platform.

Газпром забронировал 235 тыс. кубометров в час транзитной мощности магистрали из предлагавшихся 3,7 млн (то есть чуть более 6% предложения), передает РИА «Новости».

Газпром сможет воспользоваться этим объемом с 7.00 мск 1 апреля до 7.00 мск 2 апреля.

При этом на регулярном аукционе, который состоялся вечером 31 марта, компания бронировать газопровод не стала.

Напомним, Газпром возобновил поставки по «Ямалу-Европе» 29 марта – после двухнедельного перерыва. Это один из основных, но балансирующих маршрутов, поставки по магистрали заметно снизились с октября прошлого года.

Транзит газа по украинскому маршруту с конца февраля сохраняется вблизи контрактных обязательств Газпрома на 2022 год (109,6 млн кубометров). Согласно информации на сайте «Оператора ГТС Украины», заявки на прокачку газа через станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны РФ на 1 апреля составляют 107,6 млн кубометров. Также президент РФ Владимир Путин сообщил, что газотранспортная система Украины загружена полностью по российским контрактам на поставку газа в Европу.

Вместе с тем сообщалось, что Газпром не стал бронировать на апрель мощности прокачки по трубопроводу «Ямал – Европа».

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