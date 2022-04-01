 

Депутат Пискарев прокомментировал попытку Киева вмешаться в выборы в Венгрии

01.04.2022, 9:39, Новости дня
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Председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев прокомментировал сообщения о попытках киевских властей вмешаться в выборы в Венгрии с тем, чтобы на них победу одержала оппозиция.

«Налицо до боли знакомая ситуация. Украинский марионеточный режим в точности копирует действия своих западных хозяев, которые вмешательство в выборы в других странах поставили на поток. Мы хорошо помним, как лидеров нашей несистемной оппозиции сначала поили в западных посольствах чаем с печеньками, а потом заливали финансовой подпиткой, раздувая в РФ угли цветной революции», – написал он в Telegram-канале комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне.

По его словам, действуя по американским методичкам, Киев сегодня ведет переговоры с венгерской оппозицией, в случае прихода которой к власти, ожидает от нее исполнения всего, чего не смог добиться от правительства Орбана. «Понятна их цель – изменить вектор внешней политики Будапешта и втянуть его в антироссийскую кампанию Запада», – отметил Пискарев.

Депутат добавил, что украинские власти давно уже нарушают нормы международного права. «Поэтому злостное вмешательство во внутренние дела суверенной Венгрии, к слову, – члена Евросоюза, в который так мечтает вступить Киев, это лишь эпизод в череде преступных действий нацистского режима»», – заключил он.

Ранее Госдума приняла проект постановления о создании комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутрироссийские дела. Главой комиссии стал председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Его заместителями назначены Альшевских, Делягин, Луговой, Синельщиков и Чемерис.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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