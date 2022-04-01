 

Эксперты: Цены на сахар в Москве снизились одновременно со спросом

01.04.2022, 9:07, Разное
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В Москве постепенно снижается ажиотажный спрос на сахар. В связи с этим цены на этот продукт тоже снизились. Торговые сети сообщают, что снижение спроса на продукт закономерно привело к выравниванию ценовой политики – стоимость сахара снизилась на 5 руб. за 1 кг.

Напомним, ажиотажный спрос на некоторые продукты питания, в том числе сахар, заметно вырос в марте. Такая ситуация наблюдалась в Москве и столичном регионе.

В магазине “Азбука вкуса” отметили, что во время ажиотажного спроса поставщики действительно имеют право повышать стоимость товаров. Но при этом со снижением спроса цены тоже начинают падать. Это делается для того, чтобы продукция не залеживалась на полках.

Директор по связям с общественностью и государственными органами сети “Лента” Мария Филиппова в свою очередь отметила, что сейчас сбои в поставках сахара преодолены. В магазинах сети есть сахар разных ценовых сегментов, начиная от 70 руб. за 1 кг и выше.

Специалисты уверяют: внутренних запасов в России достаточно, чтобы обеспечить потребности всех проживающих в стране людей. Продукты продолжают поставлять на полки в магазины в повышенных объемах, чтобы не создавать видимость дефицита. Тогда у рынка будут все инструменты регулирования стоимости продуктов, в том числе цен на сахар.

Для того, чтобы цены держались на нормальных отметках, торговые сети постоянно мониторят ситуацию на рынке. При поставке товаров акцент делается именно на тех точках, где идет повышенный спрос.

Специалисты ожидают в ближайшее время еще большего снижения цен на сахар. Торговые сети Москвы просят покупателей обдуманно подходить к закупке запасов продуктов.



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