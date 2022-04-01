Политика: Денис Пушилин: Окончательное освобождение Мариуполя – дело считанных суток

«Ежедневно получаем информацию о преступлениях против гражданского населения. В Краматорске и Славянске националисты уже заминировали дамбы и объекты критически важной инфраструктуры. Мы призываем жителей еще не освобожденных городов выехать, пока не выставлены заградотряды нацистов», – сказал газете ВЗГЛЯД глава ДНР Денис Пушилин. Как скоро, по оценке донецкого лидера, будет сломлено сопротивление противника?

В четверг глава Донецкой народной республики Денис Пушилин распорядился создать в Мариуполе новые структуры власти – городскую и районные администрации. Военное руководство республики полагает – скоро будет поставлена точка в операции по освобождению столицы Приазовья и морских ворот Донбасса. Остатки гарнизона ВСУ и боевики «Азова» стремятся сорвать эвакуацию мирных жителей по гуманитарным коридорам, но командирам нацбатов сбежать из окружения уже не удастся.

Армия ДНР готовится к совместному с союзниками – Россией и ЛНР наступлению сразу по нескольким направлениям. Об этом Пушилин сообщил в среду, подчеркнув, что сейчас операция по полному избавлению Донбасса от киевской оккупации пойдет гораздо быстрее. Одновременно руководитель республики поделился политическими планами – вполне возможно, что после освобождения на повестку дня встанет вопрос о вхождении ДНР в состав России.

О положении дел на фронтах, о перспективах восстановления из руин, и о том, чьим опытом может воспользоваться республика для своего возрождения, глава ДНР Денис Пушилин поговорил с газетой ВЗГЛЯД.

ВЗГЛЯД: Денис Владимирович, как Вы оцениваете ход операции по освобождению Мариуполя? Какими примерно силами продолжает располагать противник? Сохраняет ли он позиции за пределами промзоны «Азовстали»? Насколько сложно будет штурмовать «Азовсталь» с военной точки зрения? Как скоро, по Вашей оценке, будет нейтрализована группировка противника?

Денис Пушилин: Операция по освобождению Мариуполя близка к завершению. Войска ДНР при поддержке подразделений РФ планомерно зачищают от нацистов квартал за кварталом. Под нашим контролем левобережная часть города, аэропорт, железнодорожный вокзал.

Ресурсы и силы противника уже на исходе. В городе, в частности в северо-западной его части, где сейчас проводится освободительная операция, националисты практически не оказывают сопротивления, проводится зачистка разрозненных групп. Оставшиеся силы националистов сосредоточены в промышленных зонах металлургических комбинатов им. Ильича, «Азовстали» и «Азовмаша». Сложно сказать, какова их численность, поскольку места их сосредоточения уничтожаются дистанционным вооружением.

Наши подразделения на поверхности уже все сравняли. Но там под землей еще коммуникации на шесть этажей, и сейчас это все противник использует в качестве укрытия.

С учетом этих особенностей вытеснение противника является достаточно сложным. Но других вариантов просто не существует, это понимают и националисты, которые пытаются выбраться из города под видом мирных жителей, часто в женской одежде.

Несколько дней подряд украинский генштаб пытается эвакуировать из Мариуполя главаря «Азова», отправляя вертолеты. Два из них нами сбиты.

Окончательное освобождение Мариуполя – дело считанных суток.

ВЗГЛЯД: Какую роль в освобождении Мариуполя играют подразделения российской армии, а также подразделения Росгвардии из Чеченской республики? Проблемы, о которых недавно упоминал в своем интервью «КП» Александр Ходаковский, уже устранены?

Д.П.: Подразделения Росгвардии оказывают неоценимую поддержку в освобождении не только Мариуполя, но и всей территории ДНР. РФ оказывает необходимую огневую поддержку.

Бойцы из Чеченской республики воюют плечом к плечу с нашими защитниками. На днях под Мариуполем встречался с Рамзаном Кадыровым, который приезжал, чтобы оценить ход проведения операции и поддержать своих бойцов.

Что касается личного мнения Ходаковского, то жизнь показала, что в действительности все обстоит далеко не так, как в высказываемых им опасениях. И ход операции по освобождению Мариуполя, которая подходит к концу, – лучшее тому подтверждение.

ВЗГЛЯД: Какая помощь оказывается беженцам, которых эвакуировали из Мариуполя по гуманитарным коридорам? Украинский «министр по делам временно оккупированных территорий» Ирина Верещук объявила, что в ДНР «насильственно депортированных украинцев пропускают через фильтрационные лагеря». Где и как в реальности размещают беженцев?

Д.П.: Эвакуированные жители Мариуполя располагаются в пунктах временного размещения на территории республики, где им оказывается полная поддержка. Обеспечены питание, медицинская помощь, снабжение гуманитарными продовольственными и гигиеническими наборами.

В связи с увеличением количества беженцев пункты временного размещения оборудованы в том числе в зданиях школ, куда не перестают идти жители ДНР с готовностью оказать любую поддержку как вещами и продуктами, так и услугами – взять к себе животных, постирать вещи и с множеством других предложений. Вчера эвакуированная из Мариуполя девушка родила ребенка и приняла решение вместе с ним остаться на территории республики, жить в Макеевке.

Что касается заявления Верещук – это очередная «страшилка» украинских властей для запугивания мирных жителей. Да, регистрация существует, также проверяют беженцев из-за того, что под них рядятся националисты. Ни о каких фильтрационных лагерях, конечно, речи не идет.

ВЗГЛЯД: Насколько велика угроза обстрелов со стороны ВСУ для жителей Донецка, Горловки, Ясиноватой и других городов прифронтовой зоне? Применяет ли противник фосфорные боеприпасы и другие вооружения, запрещенные международными конвенциями?

Д.П.: Обстрелы городов и районов Республики не прекращаются. Находясь в агонии, противник применяет все виды вооружения. Под угрозой не только прифронтовые населенные пункты, но и тыловые. Причем удары наносятся не по военным объектам, а по густонаселенным жилым кварталам. На днях по жилому кварталу в Кировском районе Донецка ВФУ (вооруженные формирования Украины) применили «Ураган», выпустив два снаряда, в результате попадания одного из них произошло обрушение верхних этажей многоэтажного дома, второй снаряд разорвался вблизи здания школы.

14 марта по центру Донецка был нанесен удар ракетой «Точка-У», начиненной кассетными боеприпасами, запрещенными международными конвенциями. Военные преступления Украина совершает каждый день, и все они будут обязательно расследоваться.

На данный момент наступательная операция усиливается, в том числе и для того, чтобы отвести угрозу от жителей Горловки, Донецка, Ясиноватой.

ВЗГЛЯД: Как Вы в целом оцениваете обстановку на фронтах, кроме мариупольского? В частности насколько серьезную силу представляет собой группировка противника, сосредоточенная в оккупированных Славянске, Краматорске, других городах?

Д.П.: Противник представляет большую опасность, в первую очередь, для мирных жителей. Мы имеем дело с бесчеловечной жестокостью националистов, масштабы которой сложно представить.

Ежедневно получаем информацию о новых преступлениях против гражданского населения. Когда расстреливаются мирные граждане, которые пытаются эвакуироваться. Когда закрываются подвалы прячущимся от обстрелов людям и им не дают выйти даже за водой. Когда боевики нацбатальонов заходят в дома и убивают жителей только для того, чтобы воспользоваться их одеждой.

Мы не хотим, чтобы этот список пополнялся историями из Краматорска, Славянска, где националисты уже заминировали дамбы и объекты критически важной инфраструктуры.

Мы призываем жителей еще не освобожденных городов выехать, пока в населенных пунктах не выставлены заградотряды нацистов.

Вероятность котлов для группировки противника на северо-восточном направлении велика. Конечно, мы учитываем тот факт, что ВФУ продолжат использовать мирное население в качестве живого щита.

ВЗГЛЯД: Есть ли у властей и военного руководства Республики информация (через радиоперехваты, от пленных) о настроениях в противостоящей группировке ВСУ? В какой степени противник готов к длительному сопротивлению?

Д.П.: Военнослужащие ВСУ дезориентированы, их массовой сдаче в плен препятствуют боевики нацбатальонов, которые действуют как заградотряды.

На длительное сопротивление у ВСУ нет ни сил, ни ресурсов. Успех освободительной операции подразделений ДНР и РФ очевиден не только для нас, но и для руководства Украины. Признать это официально им не дает Запад, которому выгодно уничтожение доказательств своей многолетней преступной деятельности, как объектов вроде биолабораторий, так и свидетелей – обученных и подготовленных нацистов.

Именно поэтому продолжаются поставки вооружения на Украину и скрывается реальная ситуация. Победные речи украинской власти в СМИ ориентированы на мирных граждан, которые не владеют в полной мере ситуацией и поддаются обману, чтобы конфликт затянуть как можно дольше.

ВЗГЛЯД: Становятся ли известны, по мере освобождения населенных пунктов республики, новые факты военных преступлений ВСУ и нацбатов? Если да, то какие случаи Вы считаете наиболее вопиющими?

Д.П.: Список преступлений националистических батальонов и подразделений ВСУ пополняется ежедневно новыми случаями и фактами. Тысячи людей подвергались жутким пыткам –

есть факты о существовании тайных тюрем, где людей держали в морозильных камерах, подвалы зданий оборудовались под пыточные.

Каждый из выясненных фактов я могу назвать вопиющим.

В подвале одной из мариупольских школ, в которой базировались нацисты, наши бойцы обнаружили девушку со следами пыток: с оторванной рукой и нанесенной на живот свастикой. Это всего лишь один из фактов, свидетельствующих о том, что происходило в эти дни, когда люди оставались заложниками нацбатов.

ВЗГЛЯД: Какие меры принимаются для восстановления освобожденных районов? Сообщается о планах строительства нового микрорайона в Волновахе. Учитывая расходы на оборону, есть ли у Республики достаточно средств для реконструкции разрушенной инфраструктуры, строительства наиболее необходимых социальных объектов?

Д.П.: На данный момент в освобожденных районах в первую очередь идет разминирование, потом осуществляется восстановление объектов инфраструктуры, обеспечивающих газо-, водо- и электроснабжение, производится отсыпка дорог в обход взорванных мостов, устанавливаются базовые станции для обеспечения связи, восстанавливаются социальные объекты.

Что касается жилого фонда – пока осуществляется оценка повреждений, на основании которой разрабатываются планы по реконструкции существующих или возведению новых кварталов. Идет разбор завалов.

Конечно, Российская Федерация выразила готовность помочь с восстановлением республики, и мы за это очень благодарны.

ВЗГЛЯД: Предполагается ли национализация «Азовстали» и других предприятий, находившихся в собственности украинских олигархов?

Д.П.: Нужно вначале оценить степень разрушения предприятий Мариуполя. Отступая, боевики обычно обстреливают и взрывают все, что могут.

Если же говорить о сохранившихся предприятиях, то наша основная задача – чтобы они работали и расширялись. В соответствии с Конституцией ДНР, право частной собственности охраняется законом. Если собственники этих предприятий будут готовы работать в правовом поле республики и продолжат функционировать, мы окажем всяческое содействие. Естественно, только в том случае, если они не являются военными преступниками или их пособниками.

Конечно, мы не позволим, чтобы заводы и коллективы предприятий были брошены, как это произошло после введения Украиной экономической блокады на металлургических, коксохимических и других промышленных объектах республики. Сотрудникам не выплачивалась заработная плата, производство останавливалось, продукция не отгружалась и не реализовывалась. Эти и другие факторы вынудили нас взять эти предприятия под внешнее управление. Были найдены инвесторы, и сейчас они успешно работают и расширяют производство. Так же поступим и на предприятиях на освобождаемых территориях.

ВЗГЛЯД: После встречи с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым в Мариуполе Вы сообщили, что Донецкая Народная Республика планирует воспользоваться опытом Чечни в восстановлении городов. С Вашей точки зрения, что именно в первую очередь можно позаимствовать из чеченского опыта?

Д.П.: Чеченский народ после войны был объединен общей целью – восстановлением своей республики, и каждый внес в это свою лепту.

Нас интересуют технологии быстровозводимого жилья, административный опыт управления этим процессом, чтобы излишняя бюрократия не тормозила скорость возрождения населенных пунктов.

Мы благодарны за помощь Чеченской Республике, и после наступления мира нам еще предстоит определить конкретные аспекты дальнейшего взаимодействия.

ВЗГЛЯД: Вы сказали о возможности рассмотреть вопрос о вхождении ДНР в состав Российской Федерации после освобождения всей территории Республики. Будет ли этот вопрос вынесен на обсуждение сразу после выхода войск на границы ДНР? Каким Вы видите процесс присоединения к РФ – через референдум по образцу крымского 2014 года?

Д.П.: Сейчас мы заняты насущными проблемами, связанными с освобождением Донбасса.

Наше желание быть как можно ближе к РФ в связи с признанием и последующими событиями начало реализовываться. Уверен, остальное – дело времени. Каким образом, это уже дело второе, главное – историческая справедливость восстанавливается.

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