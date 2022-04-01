 

Россия отказалась просить Евросоюз отменять санкции

01.04.2022, 8:12, Новости дня
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Россия не будет просить Евросоюз об отмене санкций, запас прочности у страны есть, а на ЕС «свет клином не сошелся», сообщил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Николай Кобринец.

Кобринец заявил, что «просителями – в плане отмены санкций – мы выступать не будем, запас прочности у нас имеется, да и Евросоюз не центр вселенной, свет клином на нем не сошелся», передает РИА «Новости».

Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил санкции нежеланием РФ плясать под чужую дудку, а также назвал их платой за свободу и независимость.

Между тем ЕС и США провели первую встречу высокого уровня по противодействию России, где подтвердили стремление «изолировать Россию» и координировать применение уже принятых санкций.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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