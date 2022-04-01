 

Зеленский лишил званий двух генералов СБУ

01.04.2022, 8:12, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский лишил генеральских званий экс-начальника главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Наумова и бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко.

«У меня нет времени заниматься всеми предателями, но постепенно все они получат наказания. Поэтому уже больше не генералы экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Наумов Андрей Олегович и экс-начальник СБУ в Херсонской области Криворучко Сергей Александрович», – передает ТАСС слова Зеленского в посвященном российской спецоперации видеообращении.

Зеленский также назвал генералов «антигероями».

Ранее Зеленский обвинил послов в Марокко и Грузии в провале работы против России.

Напомним, в начале марта Зеленский объявил об отзыве из Грузии посла, выразив недовольство неприсоединением Тбилиси к санкциям против Москвы. Однако 15 марта Украина вернула посла в Тбилиси. В Тбилиси назвали неприемлемыми ряд заявлений Киева в адрес Грузии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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