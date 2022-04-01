 

В МАГАТЭ заявили о переходе контроля над ЧАЭС к персоналу Украины

01.04.2022, 7:26, Новости дня
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси утверждает, что Киев сообщил агентству, что российские силы якобы передали контроль над ЧАЭС украинскому персоналу.

«Украина проинформировала МАГАТЭ о том, что российские силы, которые контролируют Чернобыльскую АЭС с 24 февраля, в письменном виде передали контроль над АЭС украинскому персоналу», – передает РИА «Новости» заявление Гросси, которое распространила пресс-служба МАГАТЭ.

Украина, по утверждению гендиректора агентства, также сообщила, что на площадке Чернобыльской АЭС все еще находятся российские силы.

Подтверждения этой информации от российской стороны нет.

Ранее постоянное представительство РФ при международных организациях в Вене, включая МАГАТЭ, заявило, что украинская сторона намеренно затрудняет ротацию персонала собственных АЭС, используя ситуацию как повод для антироссийской пропаганды.

Напомним, 17 марта официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона достигла договоренности с украинскими военными о совместном обеспечении безопасности на Чернобыльской АЭС.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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