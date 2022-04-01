 

Роскомнадзор удалил более 45 тыс. фейков с начала спецоперации на Украине

01.04.2022, 3:15, Новости дня
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Роскомнадзор заблокировал более 8 700 интернет-ресурсов с начала спецоперации на Украине, и удалил более 45 тыс. материалов, распространяемых под видом достоверных сообщений, но содержащих ложные сведения. Об этом было заявлено в ходе круглого стола «Обеспечение достоверности информации в интернет-пространстве», прошедшего в Совете Федерации.

При этом, какими бы оперативными ни были действия регуляторов по выявлению и блокировке подобных материалов, скорость их распространения все равно остается высокой, отметили эксперты.  «Есть же абсолютно понятная технология работы этих сайтов, конкретных физических людей в сети. Когда недостоверная информация вбрасывается, идет предписание о ее удалении в соцсетях, эта информация удаляется. Но от момента предписания до момента удаления проходит какой-то период времени, и за это время информация тиражируется многократно, и мы естественно не можем ее отследить, где и на каких ресурсах она будет воспроизведена», –  рассказала первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, ее слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Кроме того, многие, в частности зарубежные, сервисы не уделяют должное внимание модерации, позволяя фейкам и деструктиву плодиться на своих площадках. За неудаление противоправной информации для них на данный момент предусмотрена административная ответственность. В частности, по словам заместителя начальника Управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Юрия Киселева, они могут получить штрафы до 4 млн рублей.

Однако эксперты усомнились в том, что денежные взыскания являются эффективной мерой, особенно в отношении зарубежных соцсетей, которые не имеют в РФ представительства, с которого можно было бы требовать взыскание, и систематически игнорируют наложенные на них штрафы. Например, по данным Роскомнадзора, в отношении видеохостинга YouTube было более 22 протоколов, и судом наложено в общей сложности более 50 млн рублей штрафа. При этом сервис оплачивает не все из них, а противоправный контент с платформы не удаляется.

«На самом деле, это самое интересное, потому что формально наложить штрафы можно, а насколько они действенны?  Если их взыскали в хоть каком-то объеме, то, соответственно, эта система работает, если их игнорируют, то это второй вопрос», – прокомментировала Рукавишникова.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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