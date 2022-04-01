Мнение: О конце войны

Послушал вчера дружный утробный вой, раздавшийся по поводу будто бы забрезжившей перспективы прекращения войны – и подивился внезапной кровожадности. Это, естественно, помимо невероятного отвращения, которые вызвали все эти мудовые рыдания. Запомнил какого-то чела с проникновенным лицом русского патриота (добрый и мудрый взгляд, пшеничные усы – все как полагается), которого без подписи выставил на своем каналеСтрелков/Гиркин. Тот буквально чуть ли не рыдал в камеру: как же так?! Неужели война прекращается?? Неужели наши доблестные войска прекратят убивать проклятых бендеровцев? Да нет, нет! Скажите мне, что я сплю!!

Ему вторил жутко перевозбудившийся по такому случаю Юрий Подоляка, какие-то прочие сонмы «боевых блогеров»; вчера утром случайно включил утром «ВЕСТИ ФМ» – первое, что услышал, это как диктор-ведущий выговаривает какому-то участнику в студии «Неужели вы думаете, что этим переговорщикам кто-то разрешил договариваться о мире, когда мы еще не одержали полную победу??»

Слеза в голосе у всей этой публики – вот что бесит. Безумные упыри еще и искали СОЧУВСТВИЯ за то, что их, о ужас, лишают возможности упиться кровью всласть. А они ведь так долго ее ждали, беедненькие!

Меж тем ясно, что ни малейших приступов пацифизма у Старших Упырей тоже, естественно, и не ночевало. Более того: они б войну, будь их воля, вообще бы никогда не останавливали. Сразу за Украиной у них намечена Польша, потом Прибалтика, потом надо «померяться силами с НАТО» в глобальном масштабе, и т.д. То есть сами по себе переговоры и вынужденное сокращение театра военных действий – это не «предательство», а обыкновенное бессилие. Чем-то это похоже на семейную сцену в постели: сварливая недотраханная жена, не получившая должного, как она считает, удовлетворения, грязно орет на своего супруга-импотента, упрекая его, что он «слишком быстро» и поэтому он «ублюдок», а наш импотент на самом деле и рад бы выдать целую феерию собственных оргазмов, но он просто НЕ МОЖЕТ! Ибо нечем.

В точности ситуация в российском обществе. «Патриотическая общественность» то злобно орет, то впадает в слезливую истерику – кремлевцы угрюмо и вяло огрызаются. При этом, как обычно, остается вообще за кадром главный вопрос – а ЗАЧЕМ?? «Давайте дальше воевать» – чтобы что?

Тут все гораздо проще, чем может показаться. Многие «эксперты» дружно сетуют, что им, дескать, непонятен смысл «невойны», так как якобы Нацлидер им это недостаточно внятно объяснил. Какая-то «денацификация», какая-то «демилитаризация». Объяснил-то, может, и непонятно, но глубинный народ неиллюзорно бьется в экстазе – значит, ему-то всё понятно. Уяснил как-то. Можно понять, что там народ себе уяснил?

Легко. Цель войны – захват Украины и за счет нее увеличение мобилизационного потенциала и вообще боевой мощи РФ. А цель уже этого – дальнейшая война со всеми и «всем показать». Чего? Кузькину мать, конечно. Если еще проще, цель – вернуть всех украинцев «в русские». Подразумевается, что они этого очень хотят – но сказать не могут. Или могут – но им не дают. Кто? Как раз «бендеровцы». Поэтому – считает глубинный – всех бендеровцев надо убить: тогда население Украины почувствует себя освобожденным и со слезами счастья бросится к своей потерянной семье.

Концепция сама по себе интересная и даже с кое-какими обоснованиями, но. Ее проблема в том, что за месяц боев она полностью обанкротилась. То есть УЖЕ ПОНЯТНО, что в объятия никто не бросится, а если точнее – украинцы попросту не хотят становиться русскими. Это шок, но – это несомненный факт.

Нет и не будет элемента добровольности. А если его нет – в чем смысл войны?? Есть намерение силой принудить?

Но зачем в русской нации люди, который включат туда силком, против их желания, только под угрозой оружия?

А если еще учесть, что их придется включать даже не в нейтральном статусе, исходя из предположения, что для них «что воля, что неволя – все равно, все равно» – а, скорее всего, переполненных жаждой мести, за свои разрушенные дома и убитых родных – то, спрашивается: а нахрена вам такое «пополнение», идиоты? Что вы с ним будете делать?! За каждым надзирателя приставите с винтовкой?

Даже теоретически не удается предположить – что надо тем из нас, кто требует «войны до победного конца», а главное – что они понимают под таким концом. Под дулами автоматов получим себе благодарных соотечественников? Really?!

Методом исключения приходим к выводу, что теперь «суть» требований – просто «убить побольше». Типа «а нехер!» ЗА ЧТО?!

За то, что не захотели стать как мы, получается. «Мы им такую честь предложили, а они..!»

Это всё понятно, ваши мотивации – не бином Ньютона. Но простить это нельзя.