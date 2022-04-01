От байкерской до болеро: тенденции легких курток на весну и самые актуальные модели

Весна в самом разгаре, а это значит, что пора надевать более легкую верхнюю одежду. Определиться с выбором бывает непросто. В статье вы найдете тенденции легких курток на весну и самые актуальные модели 2022 года. Милым дамам предлагают самый широкий ассортимент: от кожаной классики и бомберов до байкерских и болеро.

Кожанки всегда в моде

На протяжении столетий кожаные куртки остаются востребованными, какие бы течения моды ни сменяли друг друга. Даже старания экоактивистов и зоозащитников не пошатнули фундамент незыблемой классики.

Причина проста – непревзойденная практичность. Кожанки служат долго, смотрятся элегантно, хорошо защищают от осадков, не продуваются ветром, при этом изготовляются из натуральных материалов в противовес синтетике. Изменения касаются разве что цвета и фасона.

Куртки из замши и кожи универсальны. Одинаково хорошо сочетаются с юбками и джинсами, платьями и костюмами. В этом сезоне модельеры предлагают повесить в шкаф черную кожанку и разбавить гардероб цветными моделями. Тем более выбор как никогда широк – от винтажного песочного до ярко-синего и белого.

В сезоне весна/лето-2022 в фаворе байкерский и спортивный фасон с застежкой-молнией и металлическими пуговицами. Длина не слишком короткая и не слишком длинная, достаточная, чтобы прикрыть бедра.

Бомберы

Куртки-бомберы многие считают самыми удобными, ведь их мешковатый фасон не сковывает движения. Их можно носить нараспашку либо укутаться при сильном ветре, поддев под них теплый свитер.

Впрочем, секрет популярности кроется еще и в том, что незаметен лишний вес или беременность. Впрочем, если девушка идет в бомбере, это не означает, что ей есть что скрывать. Скорее всего, она модница и ценит комфорт.

В то время как на модных показах одни восхищаются элегантными моделями с уникальными вышивками, другие предпочитают щеголять по улицам в демократичных моделях с пышными рукавами и яркой расцветкой. И те, и другие идеально сочетаются с кроп-топом.

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Клетчатые курточки оверсайз

Шерстяные куртки, стилизованные под рубашки в стиле гранж, обычно популярны среди подростков и молодежи. В этом сезоне советуют поэкспериментировать и дамам постарше. Им предлагают переосмысленные модели в более стильном и строгом ключе.

Куртки оверсайз хороши своей простотой и утилитарностью. Они великолепно сочетаются с кроссовками и армейскими ботинками, рваными джинсами и мини-юбками. С их использованием открывается широкий простор для экспериментов. А еще они удобные и достаточно теплые для прохладного летнего вечера.

Джинсовые куртки

Как и кожанки, это признанная и неувядающая классика, которой сто лет в обед. Тем не менее деним слишком хорош, чтобы оказаться на обочине истории. Лучше повседневного материала пока не придумали. Перед нами натуральная ткань, дышащая, практичная, долговечная и теплая.

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Модельеры не ограничивают женщин в выборе. В 2022 году приветствуются как модели в стиле минимализма, так и украшенные бисером и пайетками. Разрешено балансировать между консервативным ретро и современной вычурностью. Среди самых популярных – разноцветные, лоскутные или с интересными деталями кроя, которые напоминают структурированный жакет.

Блейзер

Старый добрый блейзер никогда не подведет. Разновидность легкой курточки, напоминающая пиджак, уместна в любой ситуации. Как во время прогулки в парке, так и на деловой встрече. В ней удобно бродить по магазинам, водить машину, сидеть в кафе.

Блейзер хорошо сочетается с платьем, юбкой, брюками и даже легинсами. Он настолько легкий и тонкий, что его можно в любой момент снять и сложить в сумку. Отличный вариант для поздней весны и раннего лета, когда не знаешь, чего ожидать от погоды. Фаворитом среди женщин остается классический черный, двубортный или однобортный.

Болеро

Укороченную куртку, напоминающую жакет, в этом сезоне специалисты рекомендуют носить с платьями в стиле ампир. Кроме того, болеро подходит к брюкам с завышенной талией.

При ношении курточки с брюками модным считается сочетание цветов тон в тон. При этом приветствуется яркий веселый окрас. Но и классический черный с синими джинсами не теряет актуальности. Прелесть болеро в том, что куртка, едва достигающая талии, запросто может заменить свитер или ту же рубашку.

Также стоит отметить всплеск интереса к британским охотничьим курткам, которые раньше занимали узкую нишу среди ценителей традиций.