Россия обвинила Германию в реализации военно-биологической программы на Украине

Германия имела собственную военно-биологическую программу на Украине, сообщил постпред РФ при ООН Геннадий Гатилов в ходе выступления на пленарном заседании Конференции по разоружению.

«Уместно отметить, что документы подтверждают факт реализации Германией на Украине собственной военно-биологической программы», – сказал Гатилов в своем выступлении, текст которого опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По словам Гатилова, целью германской программы было изучение в условиях Восточной Европы потенциала смертельно опасных заболеваний, таких как конго-крымская геморрагическая лихорадка. «Действия Германии, ранее неизвестные широкой общественности, несут такую же угрозу, как биологические эксперименты США, и требуют детального изучения», – отметил постпред РФ при ООН. Гатилов обратил внимание, что проект финансировался МИД ФРГ и бундесвером.

Во вторник Госдума инициировала расследование работы биолабораторий на Украине. 17 марта Минобороны РФ опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава МИД Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. РФ потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.

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