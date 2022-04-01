Госдеп США призвал американцев покинуть Россию и Украину

Американские граждане должны немедленно покинуть Россию и Украину, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы серьезно относимся к нашей обязанности информировать граждан США о развитии событий, которые могут повлиять на их безопасность и защищенность во время путешествий или пребывания вне Соединенных Штатов <…>. Мы вновь призываем, чтобы все американские граждане покинули Россию и Украину», – приводит слова Прайса ТАСС.

Глава пресс-службы Госдепартамента добавил, что соответствующие положения были добавлены в рекомендации Госдепартамента для граждан США за рубежом. В начале марта Госдепартамент уже рекомендовал американцам немедленно покинуть Россию, ссылаясь на то, что «посольство США имеет серьезные ограничения по оказанию помощи гражданам США, и условия, включая транспортные возможности, могут внезапно измениться».

Во вторник Госдума инициировала расследование работы биолабораторий на Украине. 17 марта Минобороны РФ опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Позже в российском оборонном ведомстве обнародовали список лиц, участвовавших в создании компонентов биологического оружия на территории Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Секретарь СБ РФ Николай Патрушев сравнил биолаборатории США на Украине с экспериментами Третьего рейха. РФ потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.

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