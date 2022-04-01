 

Госдеп США призвал американцев покинуть Россию и Украину

01.04.2022, 1:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американские граждане должны немедленно покинуть Россию и Украину, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы серьезно относимся к нашей обязанности информировать граждан США о развитии событий, которые могут повлиять на их безопасность и защищенность во время путешествий или пребывания вне Соединенных Штатов <…>. Мы вновь призываем, чтобы все американские граждане покинули Россию и Украину», – приводит слова Прайса ТАСС.

Глава пресс-службы Госдепартамента добавил, что соответствующие положения были добавлены в рекомендации Госдепартамента для граждан США за рубежом. В начале марта Госдепартамент уже рекомендовал американцам немедленно покинуть Россию, ссылаясь на то, что «посольство США имеет серьезные ограничения по оказанию помощи гражданам США, и условия, включая транспортные возможности, могут внезапно измениться».

Во вторник Госдума инициировала расследование работы биолабораторий на Украине. 17 марта Минобороны РФ опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Позже в российском оборонном ведомстве обнародовали список лиц, участвовавших в создании компонентов биологического оружия на территории Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Секретарь СБ РФ Николай Патрушев сравнил биолаборатории США на Украине с экспериментами Третьего рейха. РФ потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.11 / Россиянина осудили за попытку вывезти золото в Китай на 32 млн рублей

17.02 / В Москве за время протестов задержали 5 тыс. человек

20.11 / В Кировоградской области водитель Мercedes стрелял по машине, которую пытался обогнать – полиция

14.11 / Путин: Если под либерализмом считается свобода мысли, то в РФ всегда это было и будет

12.10 / Военную технику Сербии впервые оснастили российскими боевыми модулями

29.04 / “Бывает, спит в машине”. Виторган разоткровенничался о сыне от Собчак

09.08 / 35-летний победитель “Евровидения 2009” Рыбак показал фото с матерью, которое сделал накануне переезда в Чикаго

19.05 / Названы сроки начала выплат увеличенных больничных родителям

20.12 / В ЛНР заявили о легализации Зеленским иностранных наемников

02.08 / Кабмину необходимо способствовать реформированию тарифной политики “Укрзалізниці” – политолог Сазонов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика