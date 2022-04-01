Мнение: …А сзади – Гиркин с пулеметом!



Игорь Стрелков с невестой

Насколько тяжело и далеко зашла разруха в мозгах отечественного патриотчества, показывает этот пост из канала Стрелкова в Телеграме:

«Из личной переписки:

N: Здравствуйте, Игорь Иванович, имеет место информация о случаях массового увольнении росгвардейцев при первом намеке на командировки в Украину.

12 краснодарских силовиков отказались выполнять приказ своего командира и убыть в командировку на Украину. Самое удивительное эта «бригада» подала сразу коллективное заявление в суд и там пытается доказать правоту своих действий (якобы не были оформлены все необходимые документы для пересечения государственной границы РФ и пр.)

11 омоновцев из Хакассии, подали рапорта на увольнение, после того как их отправили в командировку и как только они прибыли в Ростов-на-Дону…

Стрелков Игорь Иванович:

Вот для этого и нужна мобилизация. Подал рапорт на увольнение из росгвардии? – Пожалуй в пехотную роту рядовым прямо сразу. И под конвоем вчерашних товарищей».

Хоть стой, хоть падай. То есть Стрелков/Гиркин ВСЕРЬЕЗ предлагает отправлять воевать на Украину людей, которые четко заявили о том, что этого не хотят. Причем отправлять в качестве НАКАЗАНИЯ. «Вот для этого и нужна мобилизация».

Как может воевать человек, которого отправили на войну насильно «под конвоем»? Естественно – только в качестве пушечного мяса. В атаку на пулеметы, расчищая собой минные поля – с внимательным дулом конвоира позади. Стрелков даже не в силах скрыть, что именно это и имеет в виду. Или – не считает нужным скрывать, типа «все равно все там будете». Ну-ну.

Одна есть закавыка у Гиркина. Да, конечно – Россия всегда только так и воевала, это, можно сказать, национальная традиция, скрепа своего рода. «Как можно-с отказаться». Но – маленький нюанс: Россия 2022 года – это не СССР 1941 года. Это у совка в 1941 году был средний возраст 22 года, а мобилизационный потенциал казался неисчерпаемым (хотя и он к 1945 году практически исчерпался). Нынешняя РФ – страна старая и больная, молодежи почти нет, мобилизационный потенциал с самого начала – никакой.

В таких условиях, боюсь, иметь на фронте фактически двойные войска: одни сидят в окопах, другие сидят на взгорке позади окопов и держат первых на мушке – слишком расточительно. Мобресурса не хватит, старина Гиркин. Даже если ты сам заляжешь с пулеметом позади скрипящих всеми сочленениями 45-летних викингов, оторванных от их непыльной работы охранниками в «Пятерочке».