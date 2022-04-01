 

Ученые выяснили, как справиться с аллергией на кошек

01.04.2022, 1:40, Разное
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Результаты недавней исследовательской работы помогли специалистам найти способ, который поможет в борьбе с аллергией на кошек.

Не секрет, что уже на протяжении многих лет ученые занимаются поиском эффективных способов, которые смогут помочь человечеству навсегда избавиться от аллергии на одних из самых распространенных домашних питомцев — кошек. Недавно они смогли определить гены, отвечающие за выработку алергенного белка Fel d.

Таким образом, были найдены участки генов, которые поддаются редактированию. Специалисты утверждают, что новый подход может обеспечить защиту организму человека от возникновения аллергии, но метод все еще требует дополнительных испытаний на животных.



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