 

Микроводоросли помогли в создании нового пальмового масла

01.04.2022, 1:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Исследователи из Наньянского технологического университета в Сингапуре сообщили, что им удалось разработать альтернативу пальмовому маслу.

Обычно при производстве пальмового масла используется пировиноградная кислота, которая входит в состав всех живых клеток. В процессе экспериментов ученые решили добавить к кислоте раствор с водорослями Chromochloris zofiniensis. Кроме того, специалисты заранее подвергли их воздействию ультрафиолетовых лучей для того, чтобы стимулировать процесс фотосинтеза.

После 14-дневной выдержки микроводоросли промыли, высушили и обработали метанолом. Таким образом, эксперты смогли разрушить связь между маслами и белком водорослей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.08 / Мнение: Несомненный успех

11.02 / Мнение: Вред массового высшего образования, спасение двоечников в Эстонии и агентство по борьбе с фейками

09.12 / Мнение: Белую идею придумали тыловые герои

20.06 / В НАТО признали заимствование технологии понтонной переправы у России и извинились

07.10 / Танцор Эдди Моралес показал публике сыновей Бритни Спирс

22.12 / Лучший камерофон Vivo показали во всех цветах на качественных официальных фотографиях

17.02 / Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла золото на Олимпийских играх в Пекине

13.11 / Проводников РЖД полностью заменят роботами

23.11 / Девушка показала, как за нами следят в магазинах, когда мы переодеваемся

24.11 / Скандалы: Платон не друг

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика