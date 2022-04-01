Микроводоросли помогли в создании нового пальмового масла
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Исследователи из Наньянского технологического университета в Сингапуре сообщили, что им удалось разработать альтернативу пальмовому маслу.
Обычно при производстве пальмового масла используется пировиноградная кислота, которая входит в состав всех живых клеток. В процессе экспериментов ученые решили добавить к кислоте раствор с водорослями Chromochloris zofiniensis. Кроме того, специалисты заранее подвергли их воздействию ультрафиолетовых лучей для того, чтобы стимулировать процесс фотосинтеза.
После 14-дневной выдержки микроводоросли промыли, высушили и обработали метанолом. Таким образом, эксперты смогли разрушить связь между маслами и белком водорослей.
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