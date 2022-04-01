 

Мнение: Полезные ссылки

01.04.2022, 1:34, Разное
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Друзья, под замками некоторые делятся ссылками из моего блога, как мобилизоваться в тяжелых обстоятельствах и сохранить энергию с помощью управления локусом контроля, как избежать последствий сильного стресса.

Кидайте все ссылки в комментарии здесь.

В Телеграм я пишу про то, как минимизировать травму от происходящего, то есть от условий и от стимулов, превышающих возможности психики, и что такое вообще – настоящая психическая травма.

Подписывайтесь там. Здесь я вряд ли буду писать в ближайшее время.

Но ссылки кидайте. Можно с комментариями, о чем это все и зачем. И о том, как вы справляетесь со всем этим ужасом.

Правила блога не нарушаем.

Источник: Эволюция



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