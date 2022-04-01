Мнение: Полезные ссылки
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Друзья, под замками некоторые делятся ссылками из моего блога, как мобилизоваться в тяжелых обстоятельствах и сохранить энергию с помощью управления локусом контроля, как избежать последствий сильного стресса.
Кидайте все ссылки в комментарии здесь.
В Телеграм я пишу про то, как минимизировать травму от происходящего, то есть от условий и от стимулов, превышающих возможности психики, и что такое вообще – настоящая психическая травма.
Подписывайтесь там. Здесь я вряд ли буду писать в ближайшее время.
Но ссылки кидайте. Можно с комментариями, о чем это все и зачем. И о том, как вы справляетесь со всем этим ужасом.
Правила блога не нарушаем.
Источник: Эволюция
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