Мнение: Полезные ссылки

Друзья, под замками некоторые делятся ссылками из моего блога, как мобилизоваться в тяжелых обстоятельствах и сохранить энергию с помощью управления локусом контроля, как избежать последствий сильного стресса.

Кидайте все ссылки в комментарии здесь.

В Телеграм я пишу про то, как минимизировать травму от происходящего, то есть от условий и от стимулов, превышающих возможности психики, и что такое вообще – настоящая психическая травма.

Подписывайтесь там. Здесь я вряд ли буду писать в ближайшее время.

Но ссылки кидайте. Можно с комментариями, о чем это все и зачем. И о том, как вы справляетесь со всем этим ужасом.

Правила блога не нарушаем.