Мнение: Коротко по Украине. 31.03.2022

Коротко по Украине. 31.03.2022

1. Мариуполь.

Уличные бои. Кольцо продолжает сжиматься, но задача полного блокирования «Азовстали» еще не решена. Противник также удерживает кусок Левобержного района, западную Приморскую часть города, порт и завод Ильича. Из порта за последние 2 дня проводилась эвакуация раненых. Из 6 Ми-8 и 1 Ми-24 сбито 3 Ми-8. Остальные машины смогли доставить некоторое кол-во грузов в Мариуполь и вывезти до 30-ти раненых.

Остатки сил противника в Мариуполе истерично требуют деблокады, заявляя, что без нее поражение в Мариуполе станет величайшим позором Украины.

2. Марьинка.

Небольшое продвижение в самом поселке. Бои в районе террикона. Также продолжаются бои к югу от Марьинки в районе Новомихайловки и Славного.

3.Угледар.

Продолжаются бои к северу от Золотой Нивы и в районе Великой Новоселки. К трассе Марьинка—Курахово выйти пока не удается.

4. Запорожье.

На линии Каменское—Орехов—Гуляйполе без изменений. К востоку от Гуляйполя отмечались бои в районе Малиновки и поселков восточнее.

5. Николаев.

Попытки активности на этом направлении дорого стоили ВСУ, и, понеся тяжелые потери, противник снова встал в оборону. ВС РФ продолжает накапливать силы в районе Херсона. К северу у Кривого Рога и Никополя существенных подвижек не отмечено.

6. ЛНР.

Продолжились бои в Попасной, южной части Рубежного и на окраинах Северодонецка. В целом, серьезных подвижек нет.

7. Авдеевка.

Сама Авдеевка без изменений. Севернее войскам удалось взломать оборону у Новобахмутовки и завязать бои за овладение поселком, что должно помочь усилиям, связанным с перерезанием рокадной дороги у Новобахмутовки и Новоселки-2, а также обеспечить продвижение через Троицкое на Нью-Йорк и далее на Дзержинск.

8. Изюм.

Ограниченные бои к югу и юго-востоку от Изюма. Обе стороны активно подтягивают резервы на это направление, ожидая скорого начала активных действий группировки ВС РФ на Харьковско—Изюмском направлении. Противник создал определенные резервы в районе Артемовска, а также готовит к обороне Славянск и Краматорск. Также идет накопление сил в районе Павлоград, которые выступят стратегическим резервом в предстоящем сражении. Харьков — бои местного значения.

9. Сумы—Чернигов.

Отмечается переброска существенных контингентов ВС РФ на восток. Пока не ясно, для каких целей они будут использованы – для штурма Сум или же для движения на Ахтырку и далее на Харьков. Есть также вариант переброски части сил на Харьковско—Изюмское направление. Давление на Бровары на данный момент снижается. В Чернигове — без существенных изменений.

10. Киев.

ВСУ заявляет, что смогли восстановить контроль над городом Ирпень, но в то же время подтверждает, что Буча, Ворзель и Гостомель — под ВС РФ. Опять придумали перемогу про взятие Вышгорода, который и так контролировался ВСУ. По данным Пентагона и ВСУ, ВС РФ здесь становятся в оборону, а часть сил перебрасывается через Белоруссию на Харьков и Изюм.

В целом, несмотря на активные бои на разных направлениях, мы сейчас наблюдаем своеобразную оперативную паузу, которая связана с необходимости перегруппировкой войск и подтягиванием резервов. Основные события в скором времени развернутся на Левобережной Украине, где ВС РФ будут стремиться к разгрому основной группировки ВСУ. Также я бы не исключал операции на Николаевском направлении.

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