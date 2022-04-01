Овны, это ваш месяц: женский гороскоп на апрель для всех знаков зодиака

Серьезные приобретения или любые начинания лучше отложить на вторую неделю апреля. Также данный период прекрасно подойдет для начала романтических отношений. У одиноких появится возможность встретить вторую половину. А у уже несвободных сердец в апреле может повториться медовый месяц. С середины месяца работоспособность немного упадет. Поэтому логичным будет поехать в отпуск куда-нибудь на природу. А завершится апрель 2022 года затмением и рядом судьбоносных событий. Женский гороскоп для всех знаков зодиака читайте ниже.

Овен

Апрель можно назвать месяцем Овнов. Только очень важно действовать в любых начинаниях без всяких промедлений. Мысли Овнов будут направлены на увеличение заработка, и на их пути могут появиться сразу несколько партнеров с отличными бизнес-идеями. Но очень важно завершить любые начинания до середины месяца, потому что потом может возникнуть желание «уйти в подполье».

Телец

Представительниц этого знака ждет хорошая поддержка во всех творческих начинаниях. Если попадется проект, в котором потребуется эстетическое видение Тельцов, то они закончат его великолепно. С другой стороны, лучше не ждать в апреле деловых прорывов. Зато месяц будет прекрасным для отдыха и любви. В отпуске вероятен незабываемый роман с вероятностью перехода в стабильные отношения.

Близнецы

Первая половина апреля хороша для завершения многих важных дел. Если не бояться высказывать свое мнение на работе, то можно захватить лидерство в коллективе. До 15 апреля смело устраивайтесь на работу, совершайте приобретения и назначайте переговоры. Во второй половине месяца насущные дела отойдут на второй план, а на первом будут эмоции и размышления о мироздании и философии. Стоит прислушаться к интуиции, которая в апреле будет особенно сильна.

Рак

Ракам необходимо следить за питанием, высыпаться и проводить время дома, а не на тусовках с друзьями. Семья и дом должны стать самыми важными ресурсами. После 8 апреля у представительниц данного знака откроется невероятно мощный творческий эмоциональный поток. Может прийти тяга к посещению религиозного храма или места силы. И в таком благостном потоке вероятно произойдут судьбоносные события, начиная от встречи избранника и заканчивая беременностью.

Лев

В апреле представительницам этого знака можно будет лишь завидовать, так как месяц пройдет весьма хорошо. Если еще в марте переговоры с партнерами не ладились, то теперь можно будет достичь с ними взаимопонимания. Любые начинания получат поддержку, а особенно те, которые касаются юридических дел или запуска образовательного проекта. Не рекомендуется вкладывать деньги в рискованные активы. В конце апреля может поступить отличное карьерное предложение.

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Дева

Девам стоит сосредоточиться на своем эмоциональном состоянии, ведь из-за поступков партнера оно может потерять стабильность. В апреле вскроется много информации, которая раньше держалась в тайне. Данный месяц станет одним из лучших периодов для построения любви. А если Девы уже состоят в отношениях, то их можно не только укрепить, но и выйти на совершенно другой духовный уровень. Нелишним будет найти единомышленников в любой интересной сфере.

Весы

В апреле немного ослабится деловая активность и общее состояние. Очень важно достаточно отдыхать, несмотря на ситуации, требующие максимум сил и активности. Весам лучше начать в апреле знакомства с новыми людьми и нарабатывать связи. Здоровьем тоже лучше заняться вплотную, сдав анализы и пройдя обследование.

Скорпион

Появившаяся в апреле деловая суета начнет раздражать представительниц данного знака. Поэтому Скорпионам лучше переключить внимание на внутреннее состояние и действовать спокойно и мягко. Увлечение психологией, йога и медитация принесут творческое вдохновение, инсайты и просто большое удовольствие. А следом придет и настоящая любовь.

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Стрелец

У непосед Стрельцов будет любая поддержка, а особенно в публичных выступлениях. Поэтому стоит проявить активность с самого начала месяца. При этом нужно стараться охватить как можно большее количество задач. Во второй половине апреля активизируются завистники Стрельцов и будут вести подковерные игры. Поэтому с окружающими лучше быть более внимательными и осмотрительными. Месяц будет очень благоприятен для начала ремонта, разработки дизайна и создания в квартире уюта.

Козерог

Апрель принесет Козерогам много напряжения в работе, но этих трудяг не страшат препятствия. Зато в финансах и любви представительниц данного знака ждет успех. Самое главное — не поддаваться весенней нервозности, когда необходимо куда-то бежать и все успеть. Двигаться нужно исключительно в своем темпе, действуя мягко и продумывая каждый шаг. И конечно, не распространяться о собственных планах. Тогда и хорошие результаты будут получены в самые короткие сроки. Отвлечься от суеты поможет переключение на решение дачных вопросов.

Водолей

Для представительниц этого знака наступило очень приятное время. У Водолеев наконец получится занять лидерскую позицию. Поэтому когда поступит соответствующее предложение, то не стоит мешкать. Успехи ждут Водолеев в торговле, продажах и информационных технологиях. В апреле с большей вероятностью могут реализоваться еще февральские начинания. Причем это могут быть как рабочие проекты, так и романтические отношения.

Рыбы

Для Рыб апрель станет благоприятным месяцем в плане финансов. Только вот работать придется в весьма непростых условиях. Начальник может требовать невозможного, а коллеги – просто раздражать. Препятствия будут ждать на каждом шагу. Зато после 12 апреля откроется мощный поток творческой благостной энергии. В существующих отношениях наступит полное взаимопонимание, а одиноких Рыб ждет встреча новой любви.