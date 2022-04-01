«Негативное пространство» – красочный маникюр для любительниц минимализма

Маникюр для женщины очень многое значит. Независимо от того, чем она занимается, ногти всегда будут находиться в центре внимания. Потому представительницы прекрасного пола с большим удовольствием украшают их, используя различные цвета и дизайны. Предпочтения в нейл-арте – это, конечно, личное дело каждого. Но время от времени нам встречаются особо интересные, оригинальные тренды, которые до жути хотелось бы попробовать на себе. К таким трендам относится и «негативное пространство». В этой статье описаны особенности, правила и способы выполнения дизайна маникюра.

Особенности работы над ногтями с «негативным пространством»

Маникюрный прием под названием «негативное пространство» предполагает наличие участков ногтей, покрытых нейтральным или прозрачным лаком, либо неокрашенных совсем, то есть голые участки ноготков. Отсюда еще одно название этого декора – «голый маникюр».

Такой экстравагантный дизайн придется по душе любительницам лаконичности и минимализма. Это может быть лунный маникюр с голыми или закрашенными лунками или классический французский маникюр. Чистую ногтевую пластину также используют как фон для нанесения различных мелких орнаментов вроде нежного дизайна волны, геометрических фигур, шахматной доски, ярких завитков. Можно обвести лишь контуры ногтей, накрасить лишь один уголок или кончик. Можно использовать сразу несколько цветов или оставлять несколько ногтей накрашенными, а остальные – с «негативным пространством». При желании можно вообще создать маникюр, так сказать, «все в одном». В общем, каждый выбирает то, что хочет: и комбинацию, и формы, и цвета, и свободное место на ногтях.

Основные правила такого маникюра

Главными принципами создания «негативного пространства» являются: частично покрытая пигментированным лаком ногтевая пластина, прекрасно просматриваемое, четкое разделение между цветной и бесцветной частями, идеально отполированная и максимально ровная ногтевая пластина, дополнительно декорированные прозрачные участки ногтей. Кстати, останавливаться можно не только на каких-либо узорах, но и на прочих элементах, например на стразах.

Способы выполнения дизайна маникюра с «негативным пространством»

Для того чтобы сделать самостоятельно такой маникюр, не обращаясь за помощью к специалистам, можно использовать несколько способов. Проще всего остановить свой выбор на маникюрной ленте. Или даже на самом обыкновенном скотче. Заклейте часть ногтевой пластины, покрытой прозрачным лаком. После нанесения пигментированного лака сверху – отклейте. На ногте останется голый участок.

Можно также использовать трафареты и декоративные наклейки. Наклейка с орнаментом крепится к ногтю, покрытому прозрачным лаком. Сверху наносится топ. Такие варианты смотрятся очень красиво, ярко, эффектно.

А для особо романтичных натур подойдет самый нежный вариант маникюра. На ногтевую поверхность необходимо нанести прозрачный лак, после чего нарисовать на нем узор с помощью тоненьких кисточек. Очень мягко и женственно смотрятся цветочные орнаменты. Впрочем, все на ваше усмотрение.