 

СМИ: Минэкономики Германии изучает вопрос национализации «дочек» Газпрома и Роснефти

01.04.2022, 0:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Министерство экономики ФРГ прорабатывает сценарий, при котором могут быть национализированы дочерние компании Газпрома и Роснефти в ФРГ, сообщила газета «Хандельсблат» со ссылкой на источники в правительстве страны.

По информации издания, речь идет о компаниях Gazpromn Germania («Газпром Германия») и Rosneft Deutschland («Роснефть дойчланд»), информирует ТАСС.

Ранее британская «дочка» Газпрома Gazprom Energy заявила, что не знает о планах властей Соединенного Королевства взять ее под свой контроль.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.06 / Зеленский: “Северный поток – 2” – это мощное оружие, которое дают в руки России

09.07 / Ученые доказали, что причиной депрессии является вирус

19.07 / Рособоронэкспорт заключил контракты на 5 млрд долларов

08.12 / Саперы прибыли к дому задержанного за стрельбу в МФЦ

27.10 / В России установлен новый рекорд суточной смертности от COVID-19

05.12 / Опубликовано первое детальное изображение пятна на Солнце

13.02 / После обновления аккумулятор Samsung Galaxy S21 быстро разряжается

29.09 / Волянский: В апреле–мае 2021 года активная стадия пандемии COVID-19 завершится. 3 млн смертей от него будут жестким уроком человечеству

25.12 / Кремль заявил об отсутствии единой позиции по индексации пенсий работающим

28.09 / Трамп заявил об отказе Байдена пройти тест на наркотики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика