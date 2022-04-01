СМИ: Минэкономики Германии изучает вопрос национализации «дочек» Газпрома и Роснефти
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Министерство экономики ФРГ прорабатывает сценарий, при котором могут быть национализированы дочерние компании Газпрома и Роснефти в ФРГ, сообщила газета «Хандельсблат» со ссылкой на источники в правительстве страны.
По информации издания, речь идет о компаниях Gazpromn Germania («Газпром Германия») и Rosneft Deutschland («Роснефть дойчланд»), информирует ТАСС.
Ранее британская «дочка» Газпрома Gazprom Energy заявила, что не знает о планах властей Соединенного Королевства взять ее под свой контроль.
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