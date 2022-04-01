Экономика: Москва нашла изящное решение для газовых расчетов с Западом

Россия раскрыла новую схему расчетов за газ для недружественных стран. Канцлеру ФРГ президент РФ рассказал о ней лично, и первая реакция Шольца была эмоциональной. Но детальный анализ новой схемы показывает, что РФ нашла изящный способ расчетов: он приемлем для европейцев, а Москва поддержит рубль и защитит свои экспортные доходы. Ведь сейчас часть платы за газ не доходит до Газпрома из-за санкций.

Владимир Путин подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами. По его словам, РФ предлагает контрагентам из таких стран «понятную и прозрачную схему». Первым о ней в телефонном разговоре, судя по всему, узнали канцлер Германии Олаф Шольф, а затем премьер-министр Италии Марио Драги. Первая реакция Шольца была эмоциональной. Он не согласился с новой процедурой в разговоре, но попросил предоставить письменную информацию, чтобы лучше ее понять.

В чем же суть новой схемы и чем она отличается от старой? Все расчеты за российский газ предлагается осуществлять через один уполномоченный банк – Газпромбанк. Зарубежные контрагенты должны создать специальный валютный и специальный рублевый счет в этом банке. Сделать это можно удаленно, не обязательно личное присутствие. Далее контрагент переводит доллары или евро – как прописано в газовом контракте – на специальный валютный счет в Газпромбанке.

Российский банк продает эту валюту на бирже ММВБ или РТС, а вырученные рубли переводит на специальный рублевый счет зарубежного контрагента в Газпромбанке. Далее эти рубли, когда приходит дата оплаты, переводятся на рублевый счет Газпрома в счет оплаты газовых поставок. Этот перевод считается оплатой. Газпромбанку рекомендовано в 10-дневный срок определить правила платежей, которые будут проводиться по этой схеме.

Новая схема работы касается только поставок газа по трубопроводам (СПГ выносится за скобки). При этом Правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями наделяется полномочиями выдавать исключения для оплаты поставок без соблюдения нового порядка оплаты.

«Считаю новый порядок расчетов изящным решением, которое является компромиссным», – говорит директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

Во-первых, указывает эксперт, не требуется изменение валюты платежа в коммерческих контрактах, что является существенным изменением договора.

Контрагенты Газпрома как платили в евро или в долларах, так и будут продолжать платить за газ. Понадобится внести лишь несущественную корректировку с изменением банка-посредника, через который будет проходить оплата. Такие изменения пришлось бы вносить, например, если бы посредник обанкротился.

Раньше не было единого уполномоченного банка, то есть все расчеты за газ осуществлялись через разные банки, которые прописывались в контракте. «В большинстве случаев это был все тот же Газпромбанк, но были и зарубежные банки, и другие финансовые институты», – говорит Громов. То есть корректировка в контрактах может потребоваться даже не всем. В частности, из заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца следует, что Германия и раньше осуществляла платежи за газ через Газпромбанк.

Второе важное изменение касается российской стороны. «По действующей сегодня схеме Газпром получает за проданный газ валюту. Он обязан 80% валютной выручки не продавать на межбанковской бирже, а сдавать государству. Теперь 100% валютной выручки он будет реализовывать через Газпромбанк и Межбанковскую валютную биржу», – говорит Громов. При этом транзакционные издержки при переводе одной валюты в другую будут ложиться на плечи России.

Однако Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», считает, что точную долю «недружественных» партнеров в валютной выручке оценить сложно, но в натуральном выражении это более 80% от всего экспорта в дальнее зарубежье. Кроме того, он считает, что теперь транзакционные издержки ложатся на недружественные страны.

«Для Газпрома тоже по большому счету ничего не поменяется. Теперь конвертация валютной выручки в рубли будет происходить автоматически, что может несколько снизить транзакционные расходы компании на конверсионные операции. Однако в общем масштабе бизнеса это не столь существенные суммы», – говорит Галактионов. По его словам, если механизмы ценообразования останутся прежними, то переход на рубли будет иметь исключительно технический характер.

Профессор ВШЭ, аналитик Евгений Коган в своем Telegram-канале предположил, что требование РФ изменяет уровень расчетного риска для покупателей. Хотя компромисс выглядит, по его мнению, вероятным.

По оценкам консалтинговой компании ICIS, в период с начала спецоперации по 15 марта Газпром зарабатывал от продажи газа около 340 млн долларов в день. В январе на экспорте газа в Европу РФ заработала 9,5 млрд долларов.

Зачем РФ эти корректировки? Во-первых, продажа валюты на ММВБ и РТС повышает спрос на рубль, отчего укрепляется его курс. Это будет оказывать прямую поддержку российской валюте. ЦБ РФ из-за заморозки своих резервов не может делать интервенции и поддерживать национальную валюту на фоне санкционного и другого давления. Эта роль теперь ложится на экспортеров. Главную роль получил Газпром, однако в перспективе подобная схема может распространиться и поставки других товаров – нефть, нефтепродукты, зерно, металлы и т. д.

Во-вторых, это возможность избежать санкционных рисков. Как отметил президент, заморозка российских активов за рубежом показала, что страны Запада используют свои финансовые системы как оружие. «Мы поставили европейским потребителям наши ресурсы, в данном случае газ. Они его получили, заплатили нам в евро, которые затем сами же и заморозили. В этой связи есть все основания считать, что часть поставленного газа в Европу мы поставили фактически бесплатно», – указал Путин.

«Речь идет о том, что Газпром, вероятно, столкнулся с тем, что часть средств, которые были переведены на счета банков иностранными контрагентами за поставки в феврале, не могут быть доставлены в Россию. Например, из-за отключения от системы SWIFT, либо из-за попадания банка под санкционные воздействия. То есть европейцы осуществили платежи, но они не дошли до Газпрома в полном объеме», – объясняет Алексей Громов.

Новая схема оплаты, по сути, является обходом этих санкций, соглашается эксперт. Однако подчеркивает, что юридически она не нарушает никаких действующих сейчас санкций. Зато способна обезопасить газовые доходы РФ от заморозки Западом.

«Это снижает риски блокировки платежей за российский газ из-за новых санкций ЕС или других мер политического характера. Теперь расчеты за газ будут происходить в рублевой юрисдикции и риски неплатежей в теории ложатся на европейских потребителей»,

– говорит Галактионов.

Существенно уменьшатся риски попасть под новые санкции и для Газпромбанка. Ведь это автоматически будет означать невозможность оплатить поставки российского газа, что является нарушением контракта и поводом для перекрытия газового вентиля Газпромом.

На практике новая схема расчетов за газ начнет действовать не с 1 апреля, поэтому перекрытия газового вентиля ждать пока не стоит. «Как построены платежи за российский газ в контрактах? В начале каждого месяца потребитель вносит аванс, а в конце месяца или в начале следующего проводится окончательный расчет за уже поставленный газ. Зарубежные контрагенты должны будут оплатить полную сумму за уже поставленный Газпромом газ в марте по старым схемам. А дальше в течение определенного времени будет вестись работа по ознакомлению с новой схемой и переход на нее», – говорит Громов.

По мнению эксперта, РФ предлагает компромиссное решение, которое с экономической точки зрения устраивает всех, «и наших, и ваших». «Россия не предлагает ничего унизительного, не выкручивает руки. Мы предлагаем контрагентам схему, которая юридически не нарушает санкции. Однако сейчас в мире геополитика главенствует над экономической логикой. Поэтому возможно все», – говорит Громов.

Несогласие Шольца с этой схемой после телефонного разговора с Путиным, а также новости о том, что некоторые страны ЕС и сам Газпром начали готовится к отключению российского газа, еще не означает, что сторонам не удастся договориться. В частности, Германия и Австрия запустили в работу планы действий в режиме чрезвычайной ситуации из-за возможных перебоев с поставками.

«Энергетические системы стран ЕС и Газпрома должны быть готовы к любому развитию событий. Для этого необходимо протестировать эти системы. Это не значит, что Газпром не верит в положительный ответ Европы и хочет действительно перекрыть газовый вентиль», – отмечает Громов. Худшие сценарии прорабатываются везде и всегда. Например, Центробанки проводят стресс-тесты банков и финансовой системы на случай кризиса. Учебная пожарная тревога позволяет лучше подготовиться к форс-мажору. Даже автозаводы делают краш-тесты своих автомобилей.

Громов надеется, что после того, как европейские юристы под лупой изучат предложение России, последует более взвешенная реакция от Европы, потому что пока слышны больше эмоциональные заявления. «От Шольца невозможно было ожидать, что он сразу же примет предложение Путина. Должен пройти этап осмысления и юридического анализа», – заключает собеседник.

В Германии уже начали понимать суть предложения России. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил Bloomberg, что Путин смягчил свои требования в вопросе валюты оплаты, так как сохранил возможность продолжать покупать газ за евро, только в другом формате, и пересмотр коснется только посредника.

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