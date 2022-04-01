Власти Эстонии запретили работу «Яндекс.Такси»

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила о решении правительства республики с 11 апреля запретить деятельность Yandex N. V., сообщил портал ERR.

«Запрет деятельности Yandex дает четкий сигнал о том, что компаниям, сотрудничающим с российскими спецслужбами, не место в Эстонии», – приводит слова Каллас ТАСС.

Она также подчеркнула, что Эстония выступила с предложением о введении санкций против компании на территории ЕС.

Уточняется, что эстонские интернет-провайдеры должны ограничить доступ к веб-сайтам и приложениям Yandex NV, связанным с такси (Yandex Go и Yandex Pro). Кроме того, магазины приложений (Google Play, App Store и др.) должны ограничить загрузку приложений Yandex из своего магазина приложений и перестать предлагать обновления приложений. Утвержденные 31 марта властями Эстонии санкции против Yandex N. V. вступят в силу 11 апреля.

Напомним, в июле 2018 года литовский сейм испугался сервиса «Яндекс.Такси». Газета ВЗГЛЯД разбиралась в параноидальном оттенке претензий Литвы к «Яндекс.Такси».

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