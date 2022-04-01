Эксперты рассказали, как социальные сети влияют на подростков

Результаты недавнего исследования показали, что регулярное использование социальных сетей может по-разному влиять на людей подросткового возраста, в зависимости от их возраста и половой принадлежности.

Ученые проанализировали данные о более 84 тысячах добровольцев в возрасте от 10 до 80 лет. Результаты исследовательской работы представили научные сотрудники Кембриджского и Оксфордского университетов.

Удалось выяснить, что у девочек показатель удовлетворенностью жизни может снижаться из-за использования социальных сетей в возрасте 12-14 лет, а у мальчиков это происходит в 14-15 лет.