 

В восстановлении волос поможет определенный препарат

01.04.2022, 0:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Специалисты обнаружили, что лекарственное средство от артрита способствует восстановлению волос у пациентов, страдающих тяжелой формой кожных заболеваний.

В процессе исследовательской работы участвовало 1200 пациентов с тяжелой формой облысения, которые уже лишились половины волос на голове. Их разделили на две группы, первая из которых в течение 36 недель принимала препарат от артрита, а вторая — плацебо.

Специалисты проанализировали результаты эксперимента и убедились, что у участников, которые принимали лекарство, эффективно восстановились поврежденные волосяные фолликулы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.03 / Стало известно, почему от холода болят зубы

19.01 / На Крещение водоканал Белгорода вместо горячей воды подал ледяную

24.02 / Ученые пытаются раскрыть тайну гималайского Озера Скелетов

26.05 / Запуск Mercedes-Benz GLA 2021 года: восемь основных моментов

05.02 / Автомобильные эксперты составили ТОП самых необычных машин прошлого

13.01 / Мнение: Готовность

13.11 / Из Всероссийской переписи населения убрали пункт о национальности

14.12 / Назван продлевающий жизнь напиток

26.06 / Диетолог рассказала об опасности черешни для некоторых людей

09.02 / Чтобы употреблять меньше калорий, не обязательно сидеть на диете: несколько важных советов по питанию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика