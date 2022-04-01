В восстановлении волос поможет определенный препарат

Специалисты обнаружили, что лекарственное средство от артрита способствует восстановлению волос у пациентов, страдающих тяжелой формой кожных заболеваний.

В процессе исследовательской работы участвовало 1200 пациентов с тяжелой формой облысения, которые уже лишились половины волос на голове. Их разделили на две группы, первая из которых в течение 36 недель принимала препарат от артрита, а вторая — плацебо.

Специалисты проанализировали результаты эксперимента и убедились, что у участников, которые принимали лекарство, эффективно восстановились поврежденные волосяные фолликулы.