Приталенные и в стиле “Матрицы”: тенденции и актуальные модели пальто на весну 2022 года

Совсем скоро растает снег, появится солнце, а вместе с ним и желание приобрести новое пальто. Конечно, в этом сезоне дизайнеры порадовали большим количеством весенних курток – от спортивных анораков до байкерских косух, но классику никто не отменял. В вашем гардеробе может быть одна модель – качественная и вне времени. Например, приталенного силуэта или маскулинного кроя, яркий плащ или модель белоснежного цвета. В тренде по-прежнему кожа, а еще в моду прямо из 60-х вернулись пальто длиной до колен и снискал славу тигровый принт.

Чтобы не прогадать с выбором, мы подготовили для вас тенденции и актуальные модели пальто на весну 2022 года.

Приталенные фасоны

Хорошая новость для тех, кто соскучился по женственным силуэтам. Теперь, чтобы быть в тренде, необязательно покупать объемное пальто, в котором не видно контуров талии. Это может быть классическая черная модель с широкими манжетами и интересным поясом, двубортное пальто в клетку, а может, элегантный фасон молочного цвета или фактурная шерсть с классическим силуэтом в стиле new look.

Тигровый принт

Год Тигра не смог не оставить отпечаток своей лапы на коллекциях модных брендов. Хищный узор переместился на верхнюю одежду. При этом вариаций может быть сколько угодно – от классической оранжево-черной расцветки до всевозможных интерпретаций. Таким пальто свою коллекцию могут пополнить девушки, в гардеробе которых уже есть несколько базовых моделей и которые желают иметь в своем арсенале statement-деталь.

Белый цвет

Белый стал одним из главных трендов грядущего сезона весна/лето-2022. Это значит, что цвет обязательно должен появиться в вашем гардеробе, например в виде пальто. Благодаря ахроматичности белый можно сочетать с любым цветом или носить в сольном варианте в образах total-white.

Для элегантного аутфита выбирайте приталенное пальто с изысканным тонким ремешком. Цветастые модели идеально впишутся в повседневный гардероб, став отличной парой для блузок и джинсов, а объемные фасоны поберегите для спортивных образов.

1960-е

Пальто длиной до колен трапециевидной формы вновь на пике популярности. В далеких 60-х их носили такие иконы, как Одри Хепберн, Софи Лорен, Катрин Денев, Жаклин Кеннеди, и совсем скоро они появятся в гардеробе современных знаменитостей.

Вдохновение ищите в коллекциях французских модных домов, которые в этом сезоне представили не только сдержанные черные варианты, но и много красочных двубортных пальто в голубом, зеленом и желтом цветах.

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В стиле матрицы

Непонятно, что вдохновило дизайнеров на создание в этом сезоне коллекций кожаных пальто: то ли эстетика 90-х, то ли выход блокбастера “Матрица: Воскрешение”. Точного ответа мы не узнаем, но то, что кожаные пальто – это весенний тренд, – неоспоримый факт.

Фасон, вдохновленный Тринити из культового фильма, выглядит просто, а поэтому особенно привлекает. Матовый блеск и лаконичный крой придают модели определенный характер. На деле простая форма – отличное полотно для разных комбинаций: с чем ни сочетай, все будет выглядеть стильно и интересно.

Предлагаем следовать тенденциям и приглядываться к разным фасонам. Знакомство можете начать с застегнутого на все пуговицы матового пальто. Вариант для более смелых – лакированная кожа с мерцающим покрытием. Напоминаем, что в весеннем сезоне в трендах следующие цвета: “мокрый кирпич”, кремовые оттенки и морская волна.

Маскулинность

Объемные фасоны, словно снятые с мужского плеча, по-прежнему актуальны. С такими моделями дизайнеры предлагают играть в многослойность и составлять такие комбинации, которые хочется рассматривать долго и пристально. Мировые бренды предлагают носить маскулинное пальто в бледно-желтом оттенке, черном и коричневом. Но выбор только за вами.

Яркие цвета

В сезоне весна/лето-2022 дизайнеры решили играть на контрастах. Пока одни предлагают минималистичные белые пальто, другие соскучились по яркости и внедрили в свои коллекции самые жизнерадостные цвета. Синие, розовые, зеленые, фиолетовые, оранжевые – вот модные фавориты весны. С такой палитрой вы точно не останетесь без внимания.

А если вы вспомните про мастхэв этой весны – 1960-е, то в таком пальто покорите всех элегантностью и изыском. И не забудьте про длину! Классика – ниже колена, но миди – это любовь всех модниц. А если любите носить платья, то лучшим выбором станет длина макси. Она сейчас также на пике популярности. С ярким пальто шикарный образ вам обеспечен!