 

WhatsApp прекратит работу на некоторых устройствах с 1 апреля

31.03.2022, 22:51, Разное
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Пользователям не стоит переживать раньше времени: стало известно, что изменения коснутся устройств с операционными системами старше Android 4.4 KitKat и iOS 9.

До сих пор, по словам экспертов, на платформе Android 4.4 KitKat, которая вышла в свет в далёком 2013 году, работает множество современных гаджетов (Lenovo, Samsung, Xiaomi). Исходя из результатов исследования, около 2% жителей РФ используют устройства с этой ОС. Таким образом, 1 апреля приложение перестанет работать на смартфонах нескольких миллионов граждан.

Напомним, что еще 21 марта деятельность платформы Meta была ограничена судом Москвы на неопределенный срок. Изначально прокуратура не просила блокировать приложение WhatsApp, потому как платформа не занималась публичным распространением информации.



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