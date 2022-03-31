 

Эксперты посоветовали россиянам не использовать сервисы VPN при работе с онлайн-банками

31.03.2022, 22:51, Разное
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Специалисты призвали граждан РФ не открывать электронную почту и банковские сервисы с компьютеров или смартфонов с подключенным VPN.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов заявил, что такие действия могут скомпрометировать информацию. Именно поэтому он рекомендует гражданам РФ не заходить в личные аккаунты, интернет-банки или e-mail. Если пользователь с помощью VPN заходит на сервисы, заблокированные на территории государства, это является лайтовым вариантом.

Если без программы работать не получается, стоит подключаться только к тем сервисам, которым пользователь доверяет. Вопрос доверия в этом случае наиболее важен, поскольку с помощью подобных приложений мы передаём информацию другим пользователям.



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