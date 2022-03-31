 

В Минобороны заявили о срыве эвакуации из Мариуполя из-за обстрелов ВСУ

31.03.2022, 21:40, Новости дня
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Российская сторона 31 марта открыла дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей и иностранцев из Мариуполя в Запорожье, однако нацбатальоны и ВСУ обстреляли маршрут, сорвав гуманитарную операцию, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Исключительно в гуманных целях и в соответствии с принятым 30 марта 2022 г. решением с 10:00 31 марта 2022 года Вооруженные силы РФ открыли дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя в Запорожье (с промежуточным пунктом в Бердянске)», – приводит ТАСС слова Мизинцева.

Вместе с тем, по словам генерала, заявленная гуманитарная операция была сорвана киевскими властями, которые оказались не способны контролировать неонацистски настроенных боевиков и обеспечить безопасность указанного коридора.  В итоге участок маршрута неоднократно подвергался обстрелам из минометов и крупнокалиберных пулеметов подразделениями ВСУ и националистическими батальонами., в связи с чем  гуманитарная колонна не смогла пройти из Бердянска в Мариуполь», – сказал Мизинцев.

Ранее сообщалось, что российская сторона предоставила коридоры для эвакуации мирного населения и иностранных граждан с Украины на пяти направлениях – киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском.

До этого ВС РФ без участия киевских властей за сутки эвакуировали из Мариуполя 3642 человека.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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