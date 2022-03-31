В РФ запущена beta-версия социальной сети Now

Деятельность организации Meta, владеющей такими крупными социальными сетями, как Facebook и Instagram, запрещена на территории России. Поскольку функционирование приложений ограничено, российские разработчики решили выпустить отечественный аналог.

Приложение Now создано бывшим работником «Яндекс. Музыка» и «Яндекс. Облако» и является полноценным аналогом Instagram. Там люди смогут делиться фотографиями и видео с друзьями, близкими и прочими пользователями социальной сети.

Ожидается, что новинка полностью заменит запрещенное приложение: там появятся комментарии, лента обновлений, лайки, личные аккаунты, подписки и многое другое. На данный момент в приложении Now зарегистрировалось более 5000 пользователей.