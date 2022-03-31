 

Пользователям Xbox Game Pass в скором времени предложат семейный вариант подписки

31.03.2022, 21:30, Разное
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Стало известно, что платформа планирует создать новый вид подписки для использования Xbox. Говорят, что компания Microsoft давно вынашивала идею распределения доступа между членами семьи. Такой вариант уже имеется у многих игровых и стриминговых сервисов.

Обновление планировалось уже давно, но доработку не могли завершить из-за операционных вопросов. Разработчики обещали, что подписка вступит в силу в ближайшем будущем, а, возможно, и в этом году. Семейный план подарит возможность входа в аккаунт сразу для пяти игроков. Цена за одну подписку будет намного выгоднее, чем покупка доступа к нескольким разным аккаунтам.

Также план позволит пользователям, находящимся в одной стране и имеющим подписку «семейная», играть вместе.



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