Пользователям Xbox Game Pass в скором времени предложат семейный вариант подписки

Стало известно, что платформа планирует создать новый вид подписки для использования Xbox. Говорят, что компания Microsoft давно вынашивала идею распределения доступа между членами семьи. Такой вариант уже имеется у многих игровых и стриминговых сервисов.

Обновление планировалось уже давно, но доработку не могли завершить из-за операционных вопросов. Разработчики обещали, что подписка вступит в силу в ближайшем будущем, а, возможно, и в этом году. Семейный план подарит возможность входа в аккаунт сразу для пяти игроков. Цена за одну подписку будет намного выгоднее, чем покупка доступа к нескольким разным аккаунтам.

Также план позволит пользователям, находящимся в одной стране и имеющим подписку «семейная», играть вместе.