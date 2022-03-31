Лукашенко создал подразделение ОМОН по борьбе с атмосферными осадками

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о формировании спецподразделения ОМОНа для разгона дождевых облаков. Об этом говорится в официальном телеграм-канале президентского пула.

Глава государства рассказал, что к такому шагу его подтолкнул очередной срыв торжественного открытия моста через реку Неман в Гродно. В первый раз церемония открытия сорвалась 4 июля. Тогда на подъезде к мосту на правом берегу образовалась большая яма, в результате чего склон смыло в Неман, обвалился тротуар, часть дороги, ограждения, фонарный столб. В течение двух недель дорогу починили, построили мощные ливнёвки и спуски для аварийного сброса воды. Однако и они не спасли мост от очередного обрушения: из-за сильного ливня один из склонов съехал вместе с тротуаром и новыми ливнёвками.

Президент увидел в атмосферных осадках работу на литовские спецслужбы.

– Они в своей Литве знали, что Президент Лукашенко приедет в Гродно открывать наш новый автомобильный мост, сделанный по последнему слову техники и безопасности. Они там у американцев закупили разных компьютеров и прочее, чтобы вызывать где нужно ливни. И заметьте, именно за 2 часа до торжественного открытия прошёл этот дождь. Но больше такого не повторится, мы попросим у российских и китайских коллег некоторые технологии, чтобы эти облака больше никогда не дошли до Беларуси. А людей, готовых самоотверженно бороться с ненастьем мы найдём. Дмитрий Владимирович (Дмитрий Владимирович Балаба – командир ОМОНа), вы найдите парней для этого, организуем новое подразделение, пускай не допустят такого больше, — сказал Лукашенко.

Глава государства добавил, что мост не смотря ни на что торжественно откроется в кратчайшие сроки.

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