Эксперт: Оборудование для программы бесплатной газификации полностью производится в России

«Практически 100 % оборудования, материалов и услуг для целей газификации и догазификации производятся в Российской Федерации», – сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов.

«Импортозамещение – это стратегическая задача и наша ежедневная работа. Эту работу мы начали еще в 2012 году, и сегодня можно доложить о том, что практически 100 % оборудования, материалов и услуг для целей газификации и догазификации производятся в Российской Федерации», – говорит Густов.

Он подчеркивает, что шаги по замещению импорта в газовой отрасли делаются ежедневно. В пример он приводит открытие завода «Норд» в Череповце, где планируется производить большое количество газоиспользующего оборудования: котлов, газорегуляторных пунктов.

«В городе Боровичи Новгородской области открываетч цех по производству комплектующих, которые применяются при строительстве газораспределительных сетей. Это тоже очень интересно, потому что мы, фактически, приблизилиместо производства к месту строительства газопроводов. У нас в Новгородской области очень мощная программа развития систем газоснабжения намечена до 2025 года», – делится собеседник.

Глава «Газпром Межрегионгаза» также рассказал, что в Санкт-Петербурге изготавливаются газорегуляторные пункты, которые поставляются по всей России. По его словам там полный цикл производства – от металла и пластика до готового оборудования, которое необходимо для того, чтобы выполнить программу газификации и догазификации в Российской Федерации. «В независимое будущее смотрим с оптимизмом», – заключил Густов.

Напомним, Владимир Путин 11 июня прошлого года подписал инициированный «Единой Россией» закон о бесплатной газификации. Согласно документу, газ до границ участка домовладения будут подводить без привлечения средств граждан. Программа социальной газификации предполагает, что к 2030 г. уровень газификации российских регионов вырастет до 82,9 %, а граждане получат возможность быстрее подключаться к сетям. По оценкам правительства, всего под действие программы могут попасть порядка 3,8 млн домовладений, а общие затраты на их подключение к газу составят более 567 млрд руб.

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