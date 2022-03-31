 

Минобороны: Вертолет с командным составом «Азова» был сбит трофейным «Стингером»

31.03.2022, 20:11, Новости дня
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Народная милиция ДНР из трофейного американского комплекса «Стингер» сбила вертолет, на котором пытался эвакуироваться командный состав полка «Азов» из Мариуполя, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Утром 31 марта киевским режимом была предпринята попытка эвакуации из города Мариуполя двумя вертолетами Ми-8 командного состава полка украинских националистов «Азов». Расчетом переносного зенитного ракетного комплекса народной милиции Донецкой Республики, из трофейного американского комплекса «Стингер» один украинский вертолет Ми-8 был сбит и упал в районе населенного пункта Рыбацкое», – цитирует его ТАСС.

По его словам, второй украинский Ми-8 от попадания ракеты получил повреждения, уклонился в сторону моря, но потерпел крушение в 20 километрах от берега.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации на Украине ликвидировали заместителя командира «Азова» Святослава Паламара, известного под позывным «Калина», по данным Минобороны, он находился в одном из сбитых вертолетов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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