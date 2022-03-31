Кабмин утвердил комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия

Правительство РФ утвердило комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия, информирует пресс-служба кабмина.

«Правительство приняло ряд мер, которые позволят защитить внутренний продовольственный рынок и стабилизировать цены на значимую сельхозпродукцию», – приводит сообщение ТАСС. Пакет мер предполагает решения в части установления квот или запрета на экспорт отдельных видов сельхозпродукции.

Так, с 1 апреля вводится временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса. Ограничения будут действовать с 1 апреля по 31 августа 2022 года. В кабмине пояснили, что сейчас на фоне резкого роста мировых цен на подсолнечное масло и масличные культуры отмечается повышенный спрос на российскую продукцию.

«Решение принято для обеспечения потребностей в сырье предприятий переработки, а также отрасли животноводства – продуктами переработки этих масличных культур. В перечне исключений, когда временное ограничение действовать не будет, вывоз рапса и подсолнечника в страны, а также экспорт этой продукции из РФ в рамках международных межправительственных соглашений», – говорится в сообщении.

С 15 апреля вводится квота на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха, а также твердых остатков из семян подсолнечника. На масло установлен лимит объема в 1,5 млн тонн, на жмых – 700 тыс. тонн. Квота будет действовать до 31 августа включительно.

В то же время разрешается вывоз в страны Евразийского экономического союза семян некоторых культур. «Постановлением правительства из-под действия ранее принятого временного запрета на вывоз из нашей страны зерновых (с 15 марта по 30 июня) выведены семена пшеницы и меслина, ржи, ячменя, а также кукурузы – обычной», – отметили в пресс-службе. По ее данным, «кроме того, разрешен вывоз из РФ зерна кукурузы лопающейся».

С учетом возрастающего мирового спроса на сою и продукты ее переработки, значимые для отрасли животноводства, правительство приняло решение ограничить число пунктов пропуска для экспорта из РФ соевых бобов и соевого шрота.

Еще одно решение касается пошлин на экспорт подсолнечного шрота и масличного льна. Они будут действовать с 1 мая по 31 августа 2022 года в отношении продукции, вывозимой из РФ за пределы Евразийского экономического союза. Размер таможенной пошлины на вывоз масличного льна составит 20%, но не менее 100 долларов США за тонну.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров, начав продавать за национальную валюту удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес.

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