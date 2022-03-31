 

Кабмин утвердил комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия

31.03.2022, 19:24, Новости дня
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Правительство РФ утвердило комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия, информирует пресс-служба кабмина.

«Правительство приняло ряд мер, которые позволят защитить внутренний продовольственный рынок и стабилизировать цены на значимую сельхозпродукцию», – приводит сообщение ТАСС. Пакет мер предполагает решения в части установления квот или запрета на экспорт отдельных видов сельхозпродукции.

Так, с 1 апреля вводится временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса. Ограничения будут действовать с 1 апреля по 31 августа 2022 года. В кабмине пояснили, что сейчас на фоне резкого роста мировых цен на подсолнечное масло и масличные культуры отмечается повышенный спрос на российскую продукцию.

«Решение принято для обеспечения потребностей в сырье предприятий переработки, а также отрасли животноводства – продуктами переработки этих масличных культур. В перечне исключений, когда временное ограничение действовать не будет, вывоз рапса и подсолнечника в страны, а также экспорт этой продукции из РФ в рамках международных межправительственных соглашений», – говорится в сообщении.

С 15 апреля вводится квота на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха, а также твердых остатков из семян подсолнечника. На масло установлен лимит объема в 1,5 млн тонн, на жмых – 700 тыс. тонн. Квота будет действовать до 31 августа включительно.

В то же время разрешается вывоз в страны Евразийского экономического союза семян некоторых культур. «Постановлением правительства из-под действия ранее принятого временного запрета на вывоз из нашей страны зерновых (с 15 марта по 30 июня) выведены семена пшеницы и меслина, ржи, ячменя, а также кукурузы – обычной», – отметили в пресс-службе. По ее данным, «кроме того, разрешен вывоз из РФ зерна кукурузы лопающейся».

С учетом возрастающего мирового спроса на сою и продукты ее переработки, значимые для отрасли животноводства, правительство приняло решение ограничить число пунктов пропуска для экспорта из РФ соевых бобов и соевого шрота.

Еще одно решение касается пошлин на экспорт подсолнечного шрота и масличного льна. Они будут действовать с 1 мая по 31 августа 2022 года в отношении продукции, вывозимой из РФ за пределы Евразийского экономического союза. Размер таможенной пошлины на вывоз масличного льна составит 20%, но не менее 100 долларов США за тонну.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров, начав продавать за национальную валюту удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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