 

В Госдуме призвали запретить бело-сине-белый «флаг России» как экстремистский

31.03.2022, 19:24, Новости дня
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Обращение с просьбой рассмотреть возможность признания экстремистскими материалов, пропагандирующих бело-сине-белый «флаг России», используемый на акциях против проведения спецоперации на Украине, направил глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев на имя генпрокурора Игоря Краснова.

«С начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины среди ее противников, действующих в первую очередь, из-за рубежа, все большую популярность начал приобретать так называемый «альтернативный флаг России» – бело-сине-белое полотнище, без красной полосы. Показательно, что эти флаги были замечены на антироссийских митингах в Нью-Йорке, Тбилиси, Лондоне, Кракове и целом ряде других городов недружественных нам стран», – приводятся его слова в Telegram-канале комиссии.

Также, по словам парламентария, «этот флаг используют, размещают в социальных сетях, лица, причастные к экстремистской деятельности, что позволяет говорить о необходимости запрета его использования и публичной демонстрации».

Кроме того, Пискарев напомнил, что за надругательство над государственным флагом уже действует уголовная ответственность.

«Дискуссия о том, что РФ якобы нужен какой-то другой флаг, за который «не стыдно» – это очередное проявление западных «майданных технологий». Мы все помним, что участниками несанкционированных акций протеста в Беларуси также использовался альтернативный флаг, внешне, кстати, похожий на тот, что теперь пытаются навязать нам, отличался только цвет центральной полосы. Исторически бело-сине-белое полотнище никогда не было среди государственных символов России, это очередной фейк», – подчеркнул председатель Комиссии.

Пискарев добавил, что также вопрос о том, кому выгодно и кто стоит за созданием так называемого «флага» будет изучен Комиссией по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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