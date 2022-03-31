Нюша о второй беременности, жизни после рождения сына и обычном дне в Дубае

Напомним, Нюша подтвердила слухи о своей второй беременности в июле прошлого года, представив поклонникам новый клип на свою песню “Небо знает”, в котором отчетливо был виден ее округлившийся живот. В день рождения своего сына Нюша и ее супруг опубликовали первый снимок новорожденного – его крохотную ручку. Счастливые родители поблагодарили всех за поздравления и поддержку, а также раскрыли его ключевые параметры: вес – 3890 грамм, рост – 52 сантиметра. А вот имя, которое выбрали младенцу, певица и ее муж пока не разглашают. Впрочем, Нюша уже говорила, что оно будет такое же необычное, как имя дочери.

У Нюши и Игоря Сивова также есть 3-летняя дочь Симба, которая появилась на свет в ноябре 2018-го. Певица впервые показала дочь и озвучила ее имя с обложки журнала HELLO!. В прошлом году артистка призналась – у малышки на самом деле двойное имя. В беседе с Сашей Спилберг для YouTube-шоу Нюша рассказала: ее дочь зовут Симба-Серафима, но они с супругом уже привыкли называть ее просто Симбой.

Первое время мы не афишировали эту историю. Вообще, на самом деле она у нас Серафима-Симба. Это двойное имя через “тире”. Ласковый вариант? Здесь уже как нравится. Мы ее зовем Симбусей, Симбочкой.