В российских кинотеатрах разрешат показывать фильмы с торрентов

Министерство культуры подготовило проект закона о параллельном импорте иностранной кинопродукции с помощью телекоммуникационной сети “Интернет”. Инициатива министерства направлена на спасение кинотеатров от закрытия после ухода зарубежных кинокомпаний с российского рынка.

В Минкульте отмечают, что после запрета правообладателей на показ иностранных фильмов в России, посещаемость кинотеатров упала на 40%. Российские зрители не хотят смотреть советские фильмы или российские сериалы вместо голливудских картин. Ведомство предложило использовать утвержденный список отечественных торрент-трекеров, откуда кинотеатры смогут самостоятельно импортировать новинки зарубежного кинематографа. По мнению министра культуры Ольги Любимовой, мера поможет наполнить залы кинотеатров и спасти отрасль от вымирания.

«У этого решения есть несколько положительных моментов. Наши зрители получат оперативный доступ ко всем мировым новинкам кино. Да, возможно, ленты будут не лучшего качества, но при этом цена билета станет значительно меньше. В перспективе мы планируем вести переговоры с владельцами трекеров о предоставлении премиальных версий в формате 4K. А пока имеем то, что имеем. Сейчас нужно поддержать наших кинопрокатчиков всеми легальными способами», — сказала Любимова.

В качестве мер дополнительной поддержки Минкульт планирует рассмотреть снятие запрета на распитие крепкого алкоголя в кинозалах, чтобы компенсировать качество картинки демонстрируемых фильмов.

Министр также предупредила россиян об ответственности за создание пиратских копий импортированных фильмов. По ее словам, после принятия закона Госдумой, антипиратское законодательство будет распространять на фильмы с торрентов в полном объеме.

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