Мнение: Возвращение в Россию, дискриминация во Франции и запрет иностранного ПО

1. Прошёл всего месяц, и уже пошли новости о том, что западные компании, объявившие об уходе/приостановке своей деятельности в России, пытаются вернуться к работе. Пока это лишь первые ласточки, но посмотрим, что будет дальше:

https://lenta.ru/news/2022/03/29/obi/

Сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI возобновит работу всех магазинов на территории России. 27 торговых точек немецкого DIY-ретейлера вновь откроются на следующей неделе, об этом сообщил начальник отдела закупок компании Максим Суравегин на московском форуме, его слова приводит РИА Новости.

«В настоящее время мы работаем над устранением технического сбоя. В ближайшее время мы откроем все магазины в Москве и Санкт-Петербурге, и на следующей неделе мы откроем все 27 магазинов», — заявил представитель OBI. Он добавил, что российские клиенты смогут сделать первые заказы магазинах сети уже через три дня.

OBI сообщили о приостановлении работы в России 8 марта. Решение было принято в связи со спецоперацией на Украине. По мнению компании, сложившаяся ситуация оказывает давление не только на граждан, но и на бизнес в стране.

Видимо, после этого на компанию надавили, и она опровергла своё возвращение:

https://www.rbc.ru/business/29/03/2022/6242f83b9a79476ccda48ead

Однако само намерение вполне прозрачно. И если у нас не откроется OBI, то, возможно, откроется какое-нибудь BOBI, магазины которого будут выглядеть удивительно похоже на OBI.

2. Либеральная интеллигенция вовсю агитирует представителей российского креативного класса бежать за границу – на благословенный сияющий Запад. Но русских там, кажется, не очень-то ждут:

https://lenta.ru/news/2022/03/30/8802804/

Граждане России и Белоруссии, живущие во Франции, рассказали о дискриминации, с которой им пришлось столкнуться за последний месяц. В частности, у многих из них заблокировали счета, другие не могут получать деньги на карты. Об этом пишет РИА Новости, опросившее ряд пострадавших.

В частности, речь идет о клиентах банков Société Générale, CIC и BNP Paribas. Русскоговорящие клиенты теперь не могут переводить деньги между своими счетами, получить французскую зарплату или стипендию на карты. Из-за этого россияне и белорусы инициировали петицию к французским банкам с призывом прекратить дискриминацию. Ее подписали уже более 1300 человек.

«Многих из нас фактически оставили без средств к существованию. В соответствии с регламентом совета Европейского союза (…) мы не попадаем под санкции и, следовательно, считаем такие действия произволом и дискриминацией. Мы считаем, что подобному поведению нет места в демократическом и толерантном обществе, оно противоречит ценностям и законам Французской республики и должно быть остановлено», — заявили авторы сбора подписей.

3. Важный и давно ожидаемый шаг по импортозамещению софта:

https://ria.ru/20220330/po-1780921950.html

Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий госзаказчикам закупать иностранное программное обеспечение для критической инфраструктуры без согласования с профильным ведомством. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Запрет вступит в силу с 31 марта.

“Заказчики <…> не могут осуществлять закупки иностранного программного обеспечения <…> в целях его использования на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации”, — говорится в указе.

Если без такого софта и соответствующих услуг обойтись нельзя, то закупки должны быть согласованы с уполномоченным органом.

Кроме того, с 1 января 2025 года органам государственной власти полностью запретят использовать иностранное программное обеспечение на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры.

Сисадмины начнут сейчать дружно выть, как сложно им будет обойтись без Микрософт. Смело делите все их жалобы на 10. Всё возможно — просто работать не всегда хочется.